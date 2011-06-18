Жди меня, и я вернусь



В ознаменование 25-й годовщины принятия Конституции президент Узбекистана издал указ о помиловании, согласно которому 956 человек будут освобождены из мест лишения свободы. В целом он коснется судьбы 2700 человек.



Распоряжение о подготовке к масштабному помилованию, где были бы указаны конкретные граждане, ставшие на путь исправления, Шавкат Мирзиёев подписал 2 сентября 2017 года.



Акт о масштабном и одновременно персональном помиловании, подписанный главой государства, - в юридической практике Узбекистана появился впервые.







До настоящего времени в Узбекистане чуть ли не ежегодно (либо в канун празднования Дня независимости, либо в канун очередной годовщины Конституции) объявляли амнистию. Под действие амнистии, как правило, подпадали женщины, мужчины старше 60 лет, лица, не совершившие преступлений повышенной общественной опасности. Первоначально акты об объявлении амнистии подписывал глава государства, позже это стало прерогативой Сената.Акт о масштабном и одновременно персональном помиловании, подписанный главой государства, - в юридической практике Узбекистана появился впервые.