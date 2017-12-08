Будущее формируется настоящим



7 декабря в Ташкенте состоялось торжественное собрание, приуроченное к 25-летию принятия Конституции Узбекистана. С докладом на нем выступил президент страны Шавкат Мирзиёев. Отдав должное своему предшественнику, под руководством которого проходила работа над основным законом государства, он сконцентрировал внимание собравшихся на решении актуальных проблем в сфере реализации основных прав и свобод граждан.



«Нам предстоит еще немало сделать для дальнейшего повышения уровня и качества жизни нашего народа, реального обеспечения прав и интересов человека. Не в будущем, а уже сегодня наши соотечественники должны на примере своей жизни увидеть и почувствовать результаты реформ».



Отметив важную роль виртуальной приёмной президента и народных приемных на местах в обеспечении двусторонней связи между гражданами и органами власти, Шавкат Мирзиёев напомнил, что только за год здесь рассмотрено свыше 1,5 миллиона обращений. Виртуальные приёмные стали эффективным механизмом решения социально-бытовых проблем, восстановления законности и справедливости.



«Интересы человека – превыше всего». Эта работа стала еще одним важным шагом на пути осуществления ключевых принципов нашей Конституции».



Значительная часть доклада главы государства была посвящена реформированию судебно-правовой системы.



«В целях предотвращения незаконных вмешательств в процесс отбора и назначения на должность судей, создания соответствующей открытой, гласной и альтернативной системы учрежден Высший судейский совет. Внедрена практика бессрочного назначения на судейскую должность. Теперь кандидаты в судьи назначаются на должность только в случае позитивных отзывов граждан».



Промежуточный результат: в течение 10 месяцев текущего года судами вынесены оправдательные приговоры в отношении 191 лица. За тот же период следственными органами в 238 случаях установлено отсутствие события преступления. В 1636 – отсутствует состав преступления. На основе этого прекращено более 3,5 тысячи уголовных дел.



При этом президент отметил, что «в судебно-следственной практике еще не полностью искоренены случаи воспрепятствования обеспечению законности и объективности при сборе и оценке доказательств». Указ «О дополнительных мерах по усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной деятельности» должен исключить впредь пытки, психологическое, физическое давление и другие виды насилия. Любое лицо, совершившее такие преступные деяния, независимо от того, кем оно является, неизбежно будет привлечено к ответственности.



«За фальсификацию доказательств будет введена отдельная уголовная ответственность», - заявил президент.



И чуть ниже: «Мы придаем особое значение коренным реформам в судебно-правовой сфере, ведь с их практическими результатами непосредственно связано обеспечение прав человека, закрепленных в нашей Конституции. Многие руководители напрасно думают, что все это - временно, работа на один год. Пусть они хорошо усвоят - мосты уже сожжены. Теперь мы не вернемся назад».



Президент объяснил, почему принял решение о помиловании осужденных и не пошел по пути применения амнистии:



«Суть амнистии заключается в том, что сначала определяется категория преступлений, на которые распространяется амнистия, а затем устанавливаются лица, подпадающие под эту категорию. К сожалению, в этом вопросе также имели место случаи коррупции. Подобные нетерпимые явления допускались как в органах прокуратуры, внутренних дел, так и судах. Все это приводило к тому, что амнистированные лица не осознавали неотвратимости наказания, у них формировалось ложное ощущение вседозволенности».



«Я был готов помиловать еще больше людей, но к этому еще не готово наше общество», - заявил глава государства.



Сын за отца не отвечает – так в концентрированной форме можно сформулировать еще один посыл Шавката Мирзиёева.:



«Известно, что при отборе кадров в государственные органы действовала оставшаяся нам от прошлого система. Из-за судимости близких родственников граждан не принимали на работу или не назначали на руководящие должности. Скажите, разве это справедливо? Я думаю, несправедливо. Почему за одно преступление должно отвечать целое поколение? Почему за деяния отца должны отвечать его дети или старший брат – за младшего? Теперь мы полностью откажемся от такой несправедливой «системы».



Отдельно президент сказал о запрещении принудительного труда, что закреплено в статье 37 нашей Конституции: «В этом году, как вы знаете, мы строго запретили вывоз на принудительный сбор хлопка студентов и работников бюджетных организаций. В хлопкоуборочный сезон Международной организацией труда был налажен системный мониторинг для предупреждения детского и принудительного труда».



Анализируя деятельность органов внутренних дел, президент отметил очевидность того, «что в обеспечении прав и свобод человека органы внутренних дел имеют чрезвычайно важное значение. С этой точки зрения в прошедший период была также кардинально реформирована их деятельность, основным критерием которой определено служение интересам народа».



Перечислив шаги, предпринятые для улучшения работы сотрудников системы МВД, Шавкат Мирзиёев заявил: «Мы должны создать действительно народную систему органов внутренних дел, пользующуюся заслуженным доверием и уважением народа и страны».



И далее: «Мы хорошо понимаем, что осуществленная нами работа – лишь начало большого пути, первый этап. Мы мобилизуем все силы и возможности для широкого внедрения в обществе принципа «Наш приоритет – закон и справедливость, наказание за преступление неизбежно. В рамках осуществляемой в этом направлении работы следует особо отметить создание единой системы борьбы с коррупцией. Принятие Закона «О противодействии коррупции» позволило объединить усилия и потенциал государственных органов и институтов гражданского общества в борьбе с этим пороком».



Говоря о подрастающем поколении, президент напомнил присутствующим, что в ближайшее время в каждом кишлаке построят новые дошкольные образовательные учреждения.



«Только представьте себе, какие новые широкие возможности появятся у живущих на селе женщин, когда они смогут отдавать своих детей в детский сад. Ребенок растет в детском саду в условиях здорового образа жизни, готовится к школе».



Говоря о реализации статьи 53 Конституции, гарантирующей свободу экономической деятельности, предпринимательства и труда с учетом приоритетности прав потребителя, равноправия и правовой защиты всех форм собственности, президент отметил введение в этом году свободной конвертации национальной валюты, отмену внеплановых и встречных проверок субъектов предпринимательства.



Определяя задачи на ближайшую перспективу, президент Узбекистана заявил: «Мы должны организовать свою деятельность на основе девиза «Наше великое будущее начинается сегодня».



После чего перечислил приоритеты.



Во-первых, в ежедневной деятельности государственных органов должен беспрекословно обеспечиваться конституционный принцип приоритета прав и свобод человека. Главным правилом для руководителей всех уровней должен стать принцип «Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу». В рамках решения поставленной задачи глава государства предложил на базе виртуальной и народных приёмных создать Агентство оперативных государственных услуг.



Во-вторых, мы все должны глубоко осознать суть конституционного принципа народовластия. Каждый государственный служащий должен помнить, что несет ответственность перед народом.



В-третьих, обеспечение исполнения конституционных норм в области охраны здоровья граждан, являющегося нашим самым большим богатством, должно стать приоритетным направлением государственной политики. Нашей первостепенной задачей остается совершенствование системы квалифицированной медицинской помощи, повышение до современного уровня профилактики заболеваний, эффективности работы служб патронажа и скрининга, системы обеспечения населения доступными и качественными лекарственными средствами. Мы также будем серьезно работать над популяризацией здорового образа жизни, ростом медицинской культуры в обществе.



В-четвертых, наша деятельность должна быть направлена на обеспечение важнейшей конституционной нормы – социальной справедливости.



В-пятых, обеспечение конституционных прав граждан на свободу мысли, слова и убеждений – ключевое условие построения развитого демократического государства и сильного гражданского общества.



Сегодня в процессе демократических преобразований мы должны обеспечить полную реализацию потенциала граждан, стремящихся принимать непосредственное и активное участие в политической и общественной жизни страны. Важную роль в этом играют развитие многопартийной системы, межпартийные дискуссии, конкуренция мнений и программ.



Средства массовой информации призваны стать действенным инструментом доведения потребностей населения до органов власти, ближайшим помощником народа, зеркалом демократии. Главным направлением их деятельности должны быть критическая и объективная оценка работы органов власти и управления, выявление и освещение недостатков, актуальных проблем в различных сферах.



В-шестых, еще одна значимая для нас задача – последовательная реализация принципа взаимной ответственности граждан, государства и общества, связи их прав и обязанностей.



В-седьмых, обеспечение на практике свободы предпринимательской деятельности, неприкосновенности частной собственности и впредь будет приоритетным направлением государственной политики. Воспрепятствование деятельности предпринимателей будет восприниматься как противоречащее государственной политике.



В-восьмых, мы должны обеспечить безусловное исполнение конституционной нормы о том, что Республика Узбекистан гарантирует правовую защиту своим гражданам как на территории страны, так и за ее пределами.



Завершая доклад, президент Узбекистана особо отметил, что «неукоснительное соблюдение требований Конституции и законов должно стать неотъемлемой частью нашего менталитета, главным критерием нашей культуры». После чего заявил: «Как Президент Республики Узбекистан и гарант Конституции считаю своим священным долгом обеспечивать верховенство закона в нашем обществе, защиту прав и свобод каждого гражданина».



Полный текст доклада доступен на сайте Национального информационного агентства Полный текст доклада доступен на сайте Национального информационного агентства УзА





«Нам предстоит еще немало сделать для дальнейшего повышения уровня и качества жизни нашего народа, реального обеспечения прав и интересов человека. Не в будущем, а уже сегодня наши соотечественники должны на примере своей жизни увидеть и почувствовать результаты реформ».Отметив важную роль виртуальной приёмной президента и народных приемных на местах в обеспечении двусторонней связи между гражданами и органами власти, Шавкат Мирзиёев напомнил, что только за год здесь рассмотрено свыше 1,5 миллиона обращений. Виртуальные приёмные стали эффективным механизмом решения социально-бытовых проблем, восстановления законности и справедливости.«Интересы человека – превыше всего». Эта работа стала еще одним важным шагом на пути осуществления ключевых принципов нашей Конституции».Значительная часть доклада главы государства была посвящена реформированию судебно-правовой системы.«В целях предотвращения незаконных вмешательств в процесс отбора и назначения на должность судей, создания соответствующей открытой, гласной и альтернативной системы учрежден Высший судейский совет. Внедрена практика бессрочного назначения на судейскую должность. Теперь кандидаты в судьи назначаются на должность только в случае позитивных отзывов граждан».Промежуточный результат: в течение 10 месяцев текущего года судами вынесены оправдательные приговоры в отношении 191 лица. За тот же период следственными органами в 238 случаях установлено отсутствие события преступления. В 1636 – отсутствует состав преступления. На основе этого прекращено более 3,5 тысячи уголовных дел.При этом президент отметил, что «в судебно-следственной практике еще не полностью искоренены случаи воспрепятствования обеспечению законности и объективности при сборе и оценке доказательств». Указ «О дополнительных мерах по усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной деятельности» должен исключить впредь пытки, психологическое, физическое давление и другие виды насилия. Любое лицо, совершившее такие преступные деяния, независимо от того, кем оно является, неизбежно будет привлечено к ответственности.«За фальсификацию доказательств будет введена отдельная уголовная ответственность», - заявил президент.И чуть ниже: «Мы придаем особое значение коренным реформам в судебно-правовой сфере, ведь с их практическими результатами непосредственно связано обеспечение прав человека, закрепленных в нашей Конституции. Многие руководители напрасно думают, что все это - временно, работа на один год. Пусть они хорошо усвоят - мосты уже сожжены. Теперь мы не вернемся назад».Президент объяснил, почему принял решение о помиловании осужденных и не пошел по пути применения амнистии:«Суть амнистии заключается в том, что сначала определяется категория преступлений, на которые распространяется амнистия, а затем устанавливаются лица, подпадающие под эту категорию. К сожалению, в этом вопросе также имели место случаи коррупции. Подобные нетерпимые явления допускались как в органах прокуратуры, внутренних дел, так и судах. Все это приводило к тому, что амнистированные лица не осознавали неотвратимости наказания, у них формировалось ложное ощущение вседозволенности».«Я был готов помиловать еще больше людей, но к этому еще не готово наше общество», - заявил глава государства.Сын за отца не отвечает – так в концентрированной форме можно сформулировать еще один посыл Шавката Мирзиёева.:«Известно, что при отборе кадров в государственные органы действовала оставшаяся нам от прошлого система. Из-за судимости близких родственников граждан не принимали на работу или не назначали на руководящие должности. Скажите, разве это справедливо? Я думаю, несправедливо. Почему за одно преступление должно отвечать целое поколение? Почему за деяния отца должны отвечать его дети или старший брат – за младшего? Теперь мы полностью откажемся от такой несправедливой «системы».Отдельно президент сказал о запрещении принудительного труда, что закреплено в статье 37 нашей Конституции: «В этом году, как вы знаете, мы строго запретили вывоз на принудительный сбор хлопка студентов и работников бюджетных организаций. В хлопкоуборочный сезон Международной организацией труда был налажен системный мониторинг для предупреждения детского и принудительного труда».Анализируя деятельность органов внутренних дел, президент отметил очевидность того, «что в обеспечении прав и свобод человека органы внутренних дел имеют чрезвычайно важное значение. С этой точки зрения в прошедший период была также кардинально реформирована их деятельность, основным критерием которой определено служение интересам народа».Перечислив шаги, предпринятые для улучшения работы сотрудников системы МВД, Шавкат Мирзиёев заявил: «Мы должны создать действительно народную систему органов внутренних дел, пользующуюся заслуженным доверием и уважением народа и страны».И далее: «Мы хорошо понимаем, что осуществленная нами работа – лишь начало большого пути, первый этап. Мы мобилизуем все силы и возможности для широкого внедрения в обществе принципа «Наш приоритет – закон и справедливость, наказание за преступление неизбежно. В рамках осуществляемой в этом направлении работы следует особо отметить создание единой системы борьбы с коррупцией. Принятие Закона «О противодействии коррупции» позволило объединить усилия и потенциал государственных органов и институтов гражданского общества в борьбе с этим пороком».Говоря о подрастающем поколении, президент напомнил присутствующим, что в ближайшее время в каждом кишлаке построят новые дошкольные образовательные учреждения.«Только представьте себе, какие новые широкие возможности появятся у живущих на селе женщин, когда они смогут отдавать своих детей в детский сад. Ребенок растет в детском саду в условиях здорового образа жизни, готовится к школе».Говоря о реализации статьи 53 Конституции, гарантирующей свободу экономической деятельности, предпринимательства и труда с учетом приоритетности прав потребителя, равноправия и правовой защиты всех форм собственности, президент отметил введение в этом году свободной конвертации национальной валюты, отмену внеплановых и встречных проверок субъектов предпринимательства.Определяя задачи на ближайшую перспективу, президент Узбекистана заявил: «Мы должны организовать свою деятельность на основе девиза «Наше великое будущее начинается сегодня».После чего перечислил приоритеты.Во-первых, в ежедневной деятельности государственных органов должен беспрекословно обеспечиваться конституционный принцип приоритета прав и свобод человека. Главным правилом для руководителей всех уровней должен стать принцип «Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу». В рамках решения поставленной задачи глава государства предложил на базе виртуальной и народных приёмных создать Агентство оперативных государственных услуг.Во-вторых, мы все должны глубоко осознать суть конституционного принципа народовластия. Каждый государственный служащий должен помнить, что несет ответственность перед народом.В-третьих, обеспечение исполнения конституционных норм в области охраны здоровья граждан, являющегося нашим самым большим богатством, должно стать приоритетным направлением государственной политики. Нашей первостепенной задачей остается совершенствование системы квалифицированной медицинской помощи, повышение до современного уровня профилактики заболеваний, эффективности работы служб патронажа и скрининга, системы обеспечения населения доступными и качественными лекарственными средствами. Мы также будем серьезно работать над популяризацией здорового образа жизни, ростом медицинской культуры в обществе.В-четвертых, наша деятельность должна быть направлена на обеспечение важнейшей конституционной нормы – социальной справедливости.В-пятых, обеспечение конституционных прав граждан на свободу мысли, слова и убеждений – ключевое условие построения развитого демократического государства и сильного гражданского общества.Сегодня в процессе демократических преобразований мы должны обеспечить полную реализацию потенциала граждан, стремящихся принимать непосредственное и активное участие в политической и общественной жизни страны. Важную роль в этом играют развитие многопартийной системы, межпартийные дискуссии, конкуренция мнений и программ.Средства массовой информации призваны стать действенным инструментом доведения потребностей населения до органов власти, ближайшим помощником народа, зеркалом демократии. Главным направлением их деятельности должны быть критическая и объективная оценка работы органов власти и управления, выявление и освещение недостатков, актуальных проблем в различных сферах.В-шестых, еще одна значимая для нас задача – последовательная реализация принципа взаимной ответственности граждан, государства и общества, связи их прав и обязанностей.В-седьмых, обеспечение на практике свободы предпринимательской деятельности, неприкосновенности частной собственности и впредь будет приоритетным направлением государственной политики. Воспрепятствование деятельности предпринимателей будет восприниматься как противоречащее государственной политике.В-восьмых, мы должны обеспечить безусловное исполнение конституционной нормы о том, что Республика Узбекистан гарантирует правовую защиту своим гражданам как на территории страны, так и за ее пределами.Завершая доклад, президент Узбекистана особо отметил, что «неукоснительное соблюдение требований Конституции и законов должно стать неотъемлемой частью нашего менталитета, главным критерием нашей культуры». После чего заявил: «Как Президент Республики Узбекистан и гарант Конституции считаю своим священным долгом обеспечивать верховенство закона в нашем обществе, защиту прав и свобод каждого гражданина».На сайте президента в 11:20 8 декабря его еще нет.