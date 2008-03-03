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Всё, как у людей

Указом президента Узбекистана с 1 января 2018 года отменяется порядок обязательного декларирования в письменной форме физическими лицами наличной иностранной валюты при ввозе и вывозе из страны в пределах суммы, равной или не превышающей в эквиваленте 2 000 (две тысячи) долларов США. Согласно указу, вывоз физическими лицами наличной иностранной валюты за пределы Республики Узбекистан осуществляется без каких-либо разрешений в пределах суммы, равной или не превышающей в эквиваленте 5 000 (пять тысяч) долларов США.

Ввоз физическими лицами наличной иностранной валюты в Узбекистан осуществляется без ограничений. При ввозе и вывозе из физическими лицами наличной иностранной валюты сверх суммы, превышающей в эквиваленте 2 000 (две тысячи) долларов США, декларируется в письменной форме вся сумма ввозимой или вывозимой наличной иностранной валюты.

Полный текст указа доступен на сайте главы государства.

Всё, как у людей


Соб. инф.



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Просмотров: 839     8 декабря 2017


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