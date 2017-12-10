Гримасы дикого капитализма



4 - 9 декабря 2017 года



В печатных СМИ Узбекистана 5 декабря опубликовано сообщение УзА «Президент Афганистана прибыл в Узбекистан». В нем говорится, что по приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани 4 декабря прибыл с официальным визитом в нашу страну.



В следующих номерах всех республиканских газет опубликован большой отчет УзА под заголовком «Новая страница в отношениях Узбекистана и Афганистана». В нем сообщается о состоявшихся переговорах и подписании по их итогам Совместного заявления Президентов Узбекистана и Афганистана. Кроме того, состоялось подписание 16 документов, нацеленных на развитие сотрудничества в различных сферах, в числе которых – соглашения и договоры о торгово-экономическом сотрудничестве, пунктах пропуска через государственную границу, правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, сотрудничестве в области транзита грузов, взаимном содействии в таможенных делах, сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, энергетики, здравоохранения, высшего образования.



В этот же день в печати опубликован указ «О создании свободной туристской зоны «Чарвак». Согласно принятому документу, в пределах Чимган-Чарвакской курортно-рекреационной зоны Ташкентской области будет создана свободная туристская зона «Чарвак».



В печатных изданиях 7 декабря опубликовано сообщение под заголовком «Эффективное использование транспортно-транзитного потенциала – источник огромных доходов». В нем говорится, что под председательством президента Шавката Мирзиёева 6 декабря состоялось совещание, посвященное вопросам совершенствования деятельности международного интермодального центра логистики «Навои». Как отмечается, анализ деятельности центра показал, что, несмотря на предоставленные льготы, не используются на полную мощность возможности терминала. Задействовано менее 20 процентов мощности центра, пропускная способность которого составляет 100 тысяч тонн грузов в год. Об имеющихся недостатках свидетельствует тот факт, что за минувшие 8 лет через аэропорт «Навои» перевезено всего 300 тысяч тонн грузов. «Причиной этой ситуации стали беспечность, безответственность некоторых должностных лиц, непосредственно ответственных за сферу, их неспособность развивать центр на основе глубоко продуманной стратегии, сказал глава нашего государства. На протяжении многих лет они не продвинулись дальше высокопарных слов об уникальности, привлекательности аэропорта и центра логистики «Навои», - пишет УзА.



Также газеты опубликовали комментарий к указу президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева «О помиловании в связи с 25-й годовщиной принятия Конституции Республики Узбекистан». В нем говорится, что накануне 25-й годовщины принятия Конституции президент страны подписал указ о помиловании 2 700 осужденных. «В отличие от акта об амнистии, перед решением вопроса о помиловании проводится всестороннее и тщательное изучение личности каждого из осужденных, степени общественной опасности, обстоятельств и последствий совершенных ими деяний, возмещения нанесенного ущерба, а также отношения потерпевшей стороны и мнения общественности», - пишут СМИ. При этом отмечается, что 29 сентября 2017 года главой государства было принято распоряжение «О мерах по подготовке материалов о помиловании осужденных лиц, отбывающих наказание в учреждениях по исполнению наказания, в связи с двадцать пятой годовщиной принятия Конституции Республики Узбекистан».



В этот же день СМИ распространили информацию «Президент Афганистана в Бухаре».



В печати 8 декабря опубликован большой доклад главы государства под заголовком «Конституция – основа нашей свободной и благополучной жизни, дальнейшего развития и процветания страны». Наряду с ним, на первых полосах размещено сообщение «Вручены высокие награды».



Кроме того, газеты опубликовали указ президента «О мерах по дальнейшему упрощению порядка ввоза и вывоза наличной иностранной валюты физическими лицами».



Ряд изданий опубликовали 5 декабря небольшой материал ИА «Жахон» под заголовком «Посол Узбекистана вручил верительные грамоты Президенту США». «Вашингтон подтверждает свою поддержку сильного и независимого Узбекистана, который прокладывает путь к региональному партнерству и стабилизации Афганистана», - сказал президент США, слова которого приводит агентство.



Со ссылкой на информационную службу Законодательной палаты, узбекские СМИ 7 декабря разместили сообщение под заголовком «Депутаты обсудили законопроекты, направленные на развитие СМИ в новых реалиях». В нем говорится, что на очередном заседании Законодательной палаты рассмотрены в первом чтении законопроекты, касающиеся деятельности средств массовой информации, а также защиты профессиональной деятельности журналистов. «По мнению представителей парламента, принятие закона будет способствовать созданию правовых, экономических и организационных условий, обеспечивающих свободу деятельности, доступа к информации, защите средств массовой информации от неправомерных решений госорганов, действий или бездействия их должностных лиц. Важным аспектом является упрощение процесса рассмотрения заявлений о регистрации СМИ, а также совершенствование порядка регистрации веб-сайтов в глобальной сети интернет в качестве СМИ».



Ряд республиканских изданий 7 декабря перепечатали большое интервью УзА с министром юстиции республики под заголовком «Интересы народа превыше всего».



В газетах 8 декабря опубликован материал УзА, озаглавленный «Растет интерес к инициативам Узбекистана в сфере религии». В нем говорится о визите в республику директора Оксфордского центра исламских исследований.



В газете «Хуррият» 6 декабря опубликован обзорный материал под заголовком «Центральная Азия: единая история, путь к общему будущему». Автор пишет о выступлениях президента Узбекистана на Генассамблее ООН, международной конференции в Самарканде, где поднимались вопросы сотрудничества с соседними странами. «За истекший период сделаны исторические шаги. Благодаря инициативам и политической воле Шавката Мирзиеева в регионе заметно вырос уровень доверия между странами», - подчеркивает обозреватель издания.



Газета «Менинг мулким» - «Частная собственность» опубликовала материал под заголовком «Рейдерские «игры». Автор поясняет, что означает рейдерский процесс, как он осуществляется. «Такого рода события происходят в странах, где есть серьезные недостатки в сфере гражданского, хозяйственного, банковского законодательства. Причина заключается в том, что проще отнять готовый бизнес, нежели начинать новый или приобретать существующий на законном основании», - пишет газета.



Еженедельное издание подняло тему заполнения рынков качественной отечественной продукции. В статье под заголовком «Когда наша продукция обгонит зарубежную?», автор рассказывает о результатах посещения крупных оптовых рынков. Его исследование показало, что на рынке появилась местная продукция. «Есть вещи дешевые, но не уступающие по качеству зарубежным», - пишет он. При этом признает, что на рынках все еще продолжают доминировать товары китайских, турецких и южнокорейских производителей.





