Откликнулся на приглашение

13-14 декабря президент Кыргызской Республики Сооранбай Жээнбеков
совершит официальный визит в Узбекистан. Как
сообщает пресс-служба президента Узбекистана, в ходе встреч и
переговоров на высшем уровне планируется обсудить состояние и
перспективы дальнейшего развития межгосударственных связей в
политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной,
культурно-гуманитарной и других сферах, вопросы приграничного
сотрудничества, отдельные региональные и международные проблемы.
Ожидается,
что по итогам визита будет принято Совместное заявление глав
государств, подписан пакет межправительственных и межведомственных
документов, направленных на дальнейшее укрепление и расширение
двусторонних отношений в различных областях.
Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства