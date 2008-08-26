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Откликнулся на приглашение

13-14 декабря президент Кыргызской Республики Сооранбай Жээнбеков совершит официальный визит в Узбекистан. Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, в ходе встреч и переговоров на высшем уровне планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственных связей в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах, вопросы приграничного сотрудничества, отдельные региональные и международные проблемы.

Ожидается, что по итогам визита будет принято Совместное заявление глав государств, подписан пакет межправительственных и межведомственных документов, направленных на дальнейшее укрепление и расширение двусторонних отношений в различных областях.

Откликнулся на приглашение


Соб. инф.



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Просмотров: 633     12 декабря 2017


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