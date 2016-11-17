Те же, но без США

11 декабря на встрече министров иностранных дел Центральной Азии и Афганистана, состоявшейся в Ашхабаде по инициативе Регионального центра ООН и при поддержке Миссии ООН по содействию Афганистану, поддержана инициатива о создании нового консультативного формата «Страны Центральной Азии – Афганистан» (С5+1).
По мнению сторон, такой формат наиболее продуктивен при обсуждении всего комплекса региональных вопросов, равно выработки совместных мер по обеспечению мира и устойчивого развития при поддержке ООН.
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