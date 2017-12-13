ОтМОТали обратно



В Узбекистане покончили с детским трудом и намерены положить конец любым формам принудительного труда, сообщает Центр новостей ООН. В этом убедились эксперты Международной организации труда (МОТ). По их данным, в обществе растет осознание неприемлемости принуждения к труду, особенно когда речь идет о детях. В МОТ отметили, что сбор урожая в этом году проходил в обстановке прозрачности и диалога, в том числе с гражданским обществом.



Представители Международной организации труда побеседовали один на один с 3000 сборщиков хлопка по всей стране, представителями местных властей, педагогами и медиками. Кроме того, они обзвонили еще тысячу человек.



Выяснилось, что власти покончили с практикой систематического принуждения детей к сбору хлопка и дали указания привлекать людей к этой работе только на добровольной основе. Они запретили принуждать к сбору хлопка школьников, студентов, учителей и медицинских работников. Те же, кто добровольно вызвался собирать урожай, в этом году получили повышенную зарплату – в соответствии с рекомендациями МОТ и Всемирного банка.



Еще до начала страды эксперты Международной организации труда провели обучающие мероприятия для 6300 работодателей. В ходе исследования выяснилось, что в целом люди понимают, насколько неприемлем принудительный труд, однако просветительскую работу нужно продолжать, считают в МОТ. Например, в некоторых районах работодатели требуют денежной компенсации за потерю бесплатных работников, что, по мнению представителей МОТ, неприемлемо.



«Наиболее убедительным сигналом грядущих перемен стало выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке в сентябре, а также последующие меры по осуществлению политики добровольного участия в сборе хлопка, которые были приняты на национальном уровне», - говорится в пресс-релизе МОТ.



Представители Международной организации труда побеседовали один на один с 3000 сборщиков хлопка по всей стране, представителями местных властей, педагогами и медиками. Кроме того, они обзвонили еще тысячу человек.Выяснилось, что власти покончили с практикой систематического принуждения детей к сбору хлопка и дали указания привлекать людей к этой работе только на добровольной основе. Они запретили принуждать к сбору хлопка школьников, студентов, учителей и медицинских работников. Те же, кто добровольно вызвался собирать урожай, в этом году получили повышенную зарплату – в соответствии с рекомендациями МОТ и Всемирного банка.Еще до начала страды эксперты Международной организации труда провели обучающие мероприятия для 6300 работодателей. В ходе исследования выяснилось, что в целом люди понимают, насколько неприемлем принудительный труд, однако просветительскую работу нужно продолжать, считают в МОТ. Например, в некоторых районах работодатели требуют денежной компенсации за потерю бесплатных работников, что, по мнению представителей МОТ, неприемлемо.«Наиболее убедительным сигналом грядущих перемен стало выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке в сентябре, а также последующие меры по осуществлению политики добровольного участия в сборе хлопка, которые были приняты на национальном уровне», - говорится в пресс-релизе МОТ.