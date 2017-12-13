 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Право ОтМОТали обратно
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


ОтМОТали обратно

В Узбекистане покончили с детским трудом и намерены положить конец любым формам принудительного труда, сообщает Центр новостей ООН. В этом убедились эксперты Международной организации труда (МОТ). По их данным, в обществе растет осознание неприемлемости принуждения к труду, особенно когда речь идет о детях. В МОТ отметили, что сбор урожая в этом году проходил в обстановке прозрачности и диалога, в том числе с гражданским обществом.

Представители Международной организации труда побеседовали один на один с 3000 сборщиков хлопка по всей стране, представителями местных властей, педагогами и медиками. Кроме того, они обзвонили еще тысячу человек.

Выяснилось, что власти покончили с практикой систематического принуждения детей к сбору хлопка и дали указания привлекать людей к этой работе только на добровольной основе. Они запретили принуждать к сбору хлопка школьников, студентов, учителей и медицинских работников. Те же, кто добровольно вызвался собирать урожай, в этом году получили повышенную зарплату – в соответствии с рекомендациями МОТ и Всемирного банка.

Еще до начала страды эксперты Международной организации труда провели обучающие мероприятия для 6300 работодателей. В ходе исследования выяснилось, что в целом люди понимают, насколько неприемлем принудительный труд, однако просветительскую работу нужно продолжать, считают в МОТ. Например, в некоторых районах работодатели требуют денежной компенсации за потерю бесплатных работников, что, по мнению представителей МОТ, неприемлемо.

«Наиболее убедительным сигналом грядущих перемен стало выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке в сентябре, а также последующие меры по осуществлению политики добровольного участия в сборе хлопка, которые были приняты на национальном уровне», - говорится в пресс-релизе МОТ.

ОтМОТали обратно


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 880     13 декабря 2017



 
Архив новостей
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31







 		Последние новости по рубрикам
  1. Верховных правителей России готовят в Ташкенте
    13 декабря 2017 в рубрике Бывает...
  2. ОтМОТали обратно
    13 декабря 2017 в рубрике Право
  3. Кто сказал, что будет легко?
    12 декабря 2017 в рубрике Взгляд непостороннего
  4. Те же, но без США
    12 декабря 2017 в рубрике Соседи
  5. Откликнулся на приглашение
    12 декабря 2017 в рубрике Братья
  6. Золотой сум в денежной системе страны
    11 декабря 2017 в рубрике Мнение
  7. Гримасы дикого капитализма
    10 декабря 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  8. Будущее формируется настоящим
    8 декабря 2017 в рубрике Дата
  9. Всё, как у людей
    8 декабря 2017 в рубрике Факт
  10. Жди меня, и я вернусь
    7 декабря 2017 в рубрике Факт
  11. Следи за текстом
    7 декабря 2017 в рубрике Право
  12. Центральный банк информирует
    6 декабря 2017 в рубрике Экономика
  13. Признание Биткоина
    6 декабря 2017 в рубрике Факт
  14. Сдали дважды?
    5 декабря 2017 в рубрике Бывает...
  15. Тёмная ночь...
    5 декабря 2017 в рубрике Соседи
  16. Первый год мы уже отыграли
    4 декабря 2017 в рубрике Дата
  17. С тележкой по жизни
    4 декабря 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  18. Ямщик, не Гани лошадей
    3 декабря 2017 в рубрике Соседи
  19. Сколько протянет?
    2 декабря 2017 в рубрике Назначения
  20. К кому пойдут люди, если...
    1 декабря 2017 в рубрике Взгляд непостороннего
  21. Китайский квартал
    30 ноября 2017 в рубрике Братья
  22. Сум - уже деньги
    30 ноября 2017 в рубрике Экономика
  23. Кто получит подряд?
    29 ноября 2017 в рубрике Ракурс
  24. Соседи прилетели
    29 ноября 2017 в рубрике Соседи
  25. Только ли кадры решают всё?
    29 ноября 2017 в рубрике Ракурс
 Самые популярные материалы за месяц
  1. Дважды министр  (7234 просмотров)
    17 ноября 2017 с сайта Лица
  2. Дан приказ ему на запад  (6292 просмотров)
    21 ноября 2017 с сайта Назначения
  3. Message президента  (6115 просмотров)
    23 ноября 2017 с сайта Ракурс
  4. Понеслась душа в рай  (6089 просмотров)
    21 ноября 2017 с сайта Факт
  5. Сум - уже деньги  (5844 просмотров)
    30 ноября 2017 с сайта Экономика
  6. На письмо отреагировало министерство  (5359 просмотров)
    18 ноября 2017 с сайта Резонанс
  7. Только ли кадры решают всё?  (5298 просмотров)
    29 ноября 2017 с сайта Ракурс
  8. Поиграли и довольно  (5288 просмотров)
    19 ноября 2017 с сайта Мнение
  9. К кому пойдут люди, если...  (5260 просмотров)
    1 декабря 2017 с сайта Взгляд непостороннего
  10. Премьер привезёт Volkswagen  (5251 просмотров)
    17 ноября 2017 с сайта Связи
  11. Центральный банк информирует  (5078 просмотров)
    6 декабря 2017 с сайта Экономика
  12. Уж полночь близится  (4930 просмотров)
    14 ноября 2017 с сайта Экономика
  13. Всё, как у людей  (4836 просмотров)
    8 декабря 2017 с сайта Факт
  14. Министерские часы  (4730 просмотров)
    14 ноября 2017 с сайта Ситуация
  15. Проявление принципиальности  (4385 просмотров)
    15 ноября 2017 с сайта Факт
  16. Сколько протянет?  (4306 просмотров)
    2 декабря 2017 с сайта Назначения
  17. Следи за текстом  (4189 просмотров)
    7 декабря 2017 с сайта Право
  18. Конгрессмены проведут рекогносцировку  (4073 просмотров)
    20 ноября 2017 с сайта Связи
  19. Первый год мы уже отыграли  (3932 просмотров)
    4 декабря 2017 с сайта Дата
  20. Штаб-квартира для премьера  (3872 просмотров)
    15 ноября 2017 с сайта Связи
  21. Сдали дважды?  (3849 просмотров)
    5 декабря 2017 с сайта Бывает...
  22. Повеяло утренней свежестью  (3828 просмотров)
    23 ноября 2017 с сайта Связи
  23. Кто получит подряд?  (3814 просмотров)
    29 ноября 2017 с сайта Ракурс
  24. Претензии к привлекательности  (3706 просмотров)
    17 ноября 2017 с сайта Факт
  25. Будущее формируется настоящим  (3696 просмотров)
    8 декабря 2017 с сайта Дата
 

Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства