Примут кодексы и законы



20 декабря в Ташкенте откроется ХIII пленарное заседание Сената парламента Узбекистана. На обсуждение вносится вопрос о Государственном бюджете Республики Узбекистан, бюджетах государственных целевых фондов и основных направлениях налоговой и бюджетной политики на 2018 год.



Как сообщает



В их числе законы «Об административных процедурах», «Об учреждении медали «Келажак бунёдкори», «Об установлении Дня работников железнодорожного транспорта Республики Узбекистан», «Об установлении Дня работников сферы строительства Республики Узбекистан», об утверждении Военной доктрины Республики Узбекистан в новой редакции, Гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан в новой редакции, Экономического процессуального кодекса Республики Узбекистан, Кодекса Республики Узбекистан об административном судопроизводстве, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием деятельности отдельных государственных органов, а также принятием дополнительных мер по обеспечению гарантий защиты прав и свобод граждан», и другие.



Наряду с этим на пленарном заседании сенаторы рассмотрят вопрос о программе по поэтапному преобразованию фермерских хозяйств в многопрофильные фермерские хозяйства на 2018 год, заслушают информацию министра внутренних дел Республики Узбекистан о деятельности органов внутренних дел в сфере борьбы с преступностью и профилактики правонарушений, а также министра иностранных дел Республики Узбекистан о своей деятельности в 2017 году.



На пленарном заседании будут обсуждены и другие вопросы, относящиеся к компетенции Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, сообщает



Как сообщает пресс-служба , в повестку дня пленарного заседания Сената вносится ряд документов, направленных на коренное повышение эффективности осуществляемых преобразований, укрепление международного сотрудничества, последовательное исполнение задач, вытекающих из Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах.В их числе законы «Об административных процедурах», «Об учреждении медали «Келажак бунёдкори», «Об установлении Дня работников железнодорожного транспорта Республики Узбекистан», «Об установлении Дня работников сферы строительства Республики Узбекистан», об утверждении Военной доктрины Республики Узбекистан в новой редакции, Гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан в новой редакции, Экономического процессуального кодекса Республики Узбекистан, Кодекса Республики Узбекистан об административном судопроизводстве, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием деятельности отдельных государственных органов, а также принятием дополнительных мер по обеспечению гарантий защиты прав и свобод граждан», и другие.Наряду с этим на пленарном заседании сенаторы рассмотрят вопрос о программе по поэтапному преобразованию фермерских хозяйств в многопрофильные фермерские хозяйства на 2018 год, заслушают информацию министра внутренних дел Республики Узбекистан о деятельности органов внутренних дел в сфере борьбы с преступностью и профилактики правонарушений, а также министра иностранных дел Республики Узбекистан о своей деятельности в 2017 году.На пленарном заседании будут обсуждены и другие вопросы, относящиеся к компетенции Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба Сената.