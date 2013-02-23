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Без полена не приходить

10 - 16 декабря 2017 года

Ряд ведущих республиканских газет вышли в воскресенье 10 декабря, опубликовав материалы, посвященные Дню работников сельского хозяйства. «Наше великое будущее начинается сегодня» - такой заголовок вынесен в шапку.  Под ним публикуется большой доклад главы государства на торжественном собрании, озаглавленный «Труженики сельского хозяйства – прочный столп жизни, крепкая опора нашего благополучия».

В этот же день опубликован указ «О награждении в связи с Днем работников сельского хозяйства группы соотечественников, внесших достойный вклад в развитие сферы».

В газетах 12 декабря публикуется анонс сообщения «О предстоящем визите в Узбекистан Президента Кыргызстана». Кроме того, в этих номерах на первых страницах напечатано сообщение «О телефонном разговоре президентов Узбекистана и Турции».
 
13 декабря опубликовано сообщение УзА «Обсуждены актуальные вопросы медицинской сферы». «Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 12 декабря 2017 года состоялось совещание, посвященное актуальным вопросам сферы здравоохранения нашей страны», - пишет УЗА. В этот же день опубликован указ главы государства «О мерах по коренному реформированию национальной системы оказания государственных услуг населению», предусматривающий образование Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции.

В печати 14 декабря опубликован большой отчет УзА «Исторический год в укреплении узбекско-кыргызских отношений».

«Мы высоко ценим, что Вы в качестве Президента Кыргызстана один из первых своих зарубежных визитов совершили в Узбекистан, рассматриваем это как проявление приверженности дальнейшему укреплению дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между нашими странами», цитирует УзА слова Ш.Мирзиёева, сказанные в адрес визитера.

Газеты также опубликовали указ президента «О дополнительных мерах по повышению финансовой самостоятельности органов государственной власти на местах, усилению ответственности налоговых и финансовых органов за полноту поступлений в местные бюджеты». Документом предусмотрено ввести с 1 января 2018 года меры ответственности и стимулирования руководителей финансовых органов и органов государственной налоговой службы.

В этот же день в печати опубликовано сообщение «Обсуждена осуществляемая работа в сфере земельных ресурсов, геодезии и кадастра». В нем приводятся данные о том, что в ходе инвентаризации было выявлено, что документы по 1 миллиону 100 тысячам жилых объектов оставались неоформленными на протяжении более 15 лет, 145 тысяч объектов недвижимости эксплуатировались без каких-либо документов менее 15 лет, а также на 8,5 тысячи гектаров незаконно занятых земель и охраняемых зон было возведено 67 тысяч объектов.

В газетах 16 декабря опубликован большой отчет УзА «Каракалпакстан: анализ проделанной работы и планы на перспективу». В нем говорится о поездке главы государства по этому региону. «Основная цель поездки - анализ и ознакомление с ходом исполнения поставленных задач, определение приоритетных направлений работы на ближайшие два года», - пишет УзА.

В этот же день газеты на узбекском языке опубликовали указ президента «О мерах по созданию Исламской академии Республики Узбекистан». Принятым документом одобрено создание в республике Исламской академии. Согласно принятому документу, учредителем негосударственного высшего образовательного и научно-исследовательского учреждения выступает Управление мусульман страны.

В субботних номерах газет опубликовано сообщение «Информационное сообщение о заседании Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан». На нем принято решение о созыве тринадцатого пленарного заседания Сената 20 декабря с. г. в городе Ташкенте.

В газетах 12 декабря опубликовано «Информационное сообщение о заседании Кабинета Министров Республики Узбекистан».

«В центре внимания депутатов – главный финансовый документ страны» - под таким заголовком публикуется сообщение об очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса, состоявшемся накануне. «Депутаты рассмотрели проекты Государственного бюджета Республики Узбекистан и бюджетов государственных целевых фондов, а также обсудили основные направления налоговой и бюджетной политики на 2018 год. C докладом на заседании выступил заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан – министр финансов Ж.Кучкоров», - пишет УзА.

13 декабря «Халк сузи» и «Народное слово» опубликовали статью, озаглавленную «Узбекистан — Кыргызстан: партнерство в интересах двух народов». «Одним из стратегических направлений Узбекистана является выстраивание конструктивного, многопланового, многоуровневого и взаимовыгодного диалога с Кыргызской Республикой. Без преувеличения можно сказать, что за короткий период времени укреплению и расширению узбекско-кыргызских отношений был придан мощный импульс. Двустороннее взаимодействие последовательно развивается по восходящей траектории, наполняясь конкретным практическим содержанием», - пишет автор.

Под заголовком «Встреча представителей деловых кругов Узбекистана и Кыргызстана» 14 декабря ряд СМИ опубликовали сообщение УзА о том, что в рамках официального визита кыргызского президента, в Ташкенте организованы узбекско-кыргызский бизнес-форум и кооперационная биржа.

В узбекских СМИ активно публикуются материалы, посвященные покойному первому президенту под рубрикой: «На конкурс лучшей научно-популярной статьи, посвященной памяти Ислама Каримова». Так, в газете «Маърифат» 13 декабря опубликована статья под заголовком «Мыслитель, обогативший сокровищницу нации».

Еженедельное издание «Жамият» опубликовало критический материал о готовности к зиме в Бухарской области под заголовком «Может ли зима понять объективные причины?». Автор сначала приводит статистику, согласно которой социальные объекты, а также население, обеспечены необходимым топливом. Затем журналист рассказывает о своем посещении школ, общении с населением разных районов области. В одной из школ батареи оказались чуть теплыми. Дети сидели в классах в верхней одежде. Директор объяснила это тем, что отопление подали с утра и классы не успели прогреться. А родители учащихся из другой школы рассказали, что отправляют детей на уроки с вязанками дров и чем-нибудь для перекуса. «В классах холодно, буфета нет. Вот и приходится детей отправлять в школу с дровами и бутербродами», - говорят собеседники газеты.  

В газете «Молодежь Узбекистана» 14 декабря опубликована реплика «Такие правила, или Пузырь, который сдулся». Автор поднимает тему работы «горячих линий» разных организаций. В частности, описывается обращение на «телефон доверия» Экологического движения Узбекистана. В результате – только видимость решения проблемы. «Письма- отписки – устоявшаяся практика  ряда ответственных лиц Яшнабадского района столицы: за бурной деятельностью – очередной пузырь, который  сдулся, и… «галочка». Для отчетности!», - заключает редакция.  

Газета «Ишонч» 14 декабря опубликовала большой материал под заголовком «Почему в школах собирают деньги?» В подзаголовке написано: «Противоречивые мнения, но кто на самом деле прав?». Авторы приводят примеры, когда в школах отказываются от различных форм сборов денег с родителей. В тоже время, признают, что родители добровольно формируют фонды, куда сдают небольшие суммы для решения тех или иных организационных вопросов. Правда, есть и другие факты, когда деньги собирают не только для школьных нужд, но и для уборки улиц, других поручений «сверху». Журналисты завершают материал словами о том, что не школы и не учителей надо обвинять в поборах, а создать условия для того, чтобы такие факты пресечь.

В этом же издании 16 декабря в статье «Подтвердились ли слухи?» поднята тема качества колбасных изделий. В частности, автор провел расследование по поводу распространявшихся слухов о том, что в колбасе «Шаршара» выявлено ослиное мясо. В материале приводятся данные о том, что правоохранительные органы в ходе расследования подтвердили эти факты. Журналист обращает внимание на то, что в ходе следственных мероприятий, колбаса этой фирмы активно продавалась на оптовых рынках. По его мнению, это противоречит законодательству.   

Без полена не приходить


Соб. инф.



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Просмотров: 284     17 декабря 2017


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