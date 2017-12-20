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Позвонил мне, позвонил

19 декабря состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, руководители государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, уделив внимание международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес. После чего президент США пригласил президента Узбекистана посетить его страну с официальным визитом.

По чьей инициативе состоялся телефонный разговор, пресс-служба не сообщила. Не сообщила она и о продолжительности разговора.

Позвонил мне, позвонил


Соб. инф.



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Просмотров: 214     20 декабря 2017



 
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