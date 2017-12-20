Успех трудовой династии



Дильшод Парпиев - сын председателя Государственного налогового комитета Батыра Парпиева - назначен начальником консульского управления Министерства иностранных дел.



Напомним, что второй сын председателя ГНК - Бобур Парпиев - является председателем правления частного акционерного коммерческого банка Orient Finans Bank.



Ранее он работал заместителем начальника этого управления.Напомним, что второй сын председателя ГНК - Бобур Парпиев - является председателем правления частного акционерного коммерческого банка Orient Finans Bank.