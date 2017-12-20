Успех трудовой династии

Дильшод Парпиев - сын председателя Государственного налогового комитета
Батыра Парпиева - назначен начальником консульского управления
Министерства иностранных дел. Ранее он работал заместителем начальника
этого управления.
Напомним, что второй сын председателя ГНК - Бобур Парпиев - является председателем правления частного акционерного коммерческого банка Orient Finans Bank.
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