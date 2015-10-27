В Кремле всё КГБычно

19 декабря, в канун столетия создания ВЧК, Владимир Путин встретился в Кремле с руководителями органов безопасности и спецслужб государств-участников Содружества Независимых Государств. Службу национальной безопасности (СНБ) Узбекистана представлял председатель СНБ Рустам Иноятов (на снимке - третий по левую руку президента России).

Приветствуя коллег по чекистскому прошлому, Владимир Путин констатировал угрозу «перетекания» террористического «отребья» из Сирии на постсоветское пространство, после чего выразил уверенность в дальнейших совместных действиях по пресечению мирового зла.

«Хочу вас всех поблагодарить за взаимодействие, за предоставляемую вами информацию нашим специальным службам, в частности Федеральной службе безопасности. Мы со своей стороны будем делать всё для того, чтобы вас своевременно информировать. И вместе с вами проводить, как это было до сих пор, необходимые мероприятия для обеспечения безопасности наших стран и наших людей», - заявил президент России.

Отметим, что чекисты прибыли в Москву для участия в работе 43-го заседания Совета глав органов безопасности и спецслужб государств-членов СНГ.





Фото kremlin.ru