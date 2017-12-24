

Соединенные Штаты Америки включили старшую дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову в список лиц (так называемый список Магнитского), подпадающих под санкции, ограничивающие финансовые возможности и делающие небезопасными передвижения по миру. По версии США, под патронатом старшей дочери действовало «мощное объединение организованной преступности», монополизировавшее рынок, вымогавшее взятки и специализирующееся на рэкете.



Эксперты не исключают, что именно информация об очередном «списке коррупционеров», приватно полученная до её легализации, подвигла семью младшей дочери Ислама Каримова в срочном порядке продать компанию «Абу Сахий», при содействии и покровительстве прежней власти фактически монополизировавшую импортные поставки в Узбекистан. Гарантий, что при определенных обстоятельствах мстительные и коварные янки не найдут признаков «организованной преступности» в деятельности этой сверхприбыльной коммерческой структуры, уж точно никто не даст.



Отметим, что список министерства финансов США, в котором старшая дочь первого президента Узбекистана



Эксперты не исключают, что именно информация об очередном «списке коррупционеров», приватно полученная до её легализации, подвигла семью младшей дочери Ислама Каримова в срочном порядке продать компанию «Абу Сахий», при содействии и покровительстве прежней власти фактически монополизировавшую импортные поставки в Узбекистан. Гарантий, что при определенных обстоятельствах мстительные и коварные янки не найдут признаков «организованной преступности» в деятельности этой сверхприбыльной коммерческой структуры, уж точно никто не даст.Отметим, что список министерства финансов США, в котором старшая дочь первого президента Узбекистана соседствует с сыном действующего генерального прокурора России, а также 13-ю другими знаковыми персонами, вряд ли станет препятствием для торжественного празднования в Узбекистане 80-летия Ислама Каримова, запланированного на конец января 2018 года.