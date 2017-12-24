Авторитетный бизнесмен узбекского происхождения Гафур Рахимов,
проживающий за пределами исторической родины, внесен в санкционный
список министерства финансов США. Всего в нём 10 криминальных
авторитетов из России и стран бывшего СССР, а также две компании.
Санкции введены в рамках борьбы против организации «Воры в законе»,
говорится в заявлении Минфина США, опубликованном в пятницу, 22 декабря.
Все
попавшие под санкции люди якобы связаны с организацией «Воры в законе»,
которая действует в США, России, Греции, Испании и на Украине. Санкции
запрещают гражданам США вести бизнес с перечисленными людьми и
компаниями. Кроме того, фигурантам списка запрещается въезд в США, а их
активы на американской территории замораживаются.
Напомним, что сутками ранее аналогичные американские санкции, но по другому списку, были распространены на старшую дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову.
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