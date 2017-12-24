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Эх, Ахмедыч...

Авторитетный бизнесмен узбекского происхождения Гафур Рахимов, проживающий за пределами исторической родины, внесен в санкционный список министерства финансов США. Всего в нём 10 криминальных авторитетов из России и стран бывшего СССР, а также две компании. Санкции введены в рамках борьбы против организации «Воры в законе», говорится в заявлении Минфина США, опубликованном в пятницу, 22 декабря.

Все попавшие под санкции люди якобы связаны с организацией «Воры в законе», которая действует в США, России, Греции, Испании и на Украине. Санкции запрещают гражданам США вести бизнес с перечисленными людьми и компаниями. Кроме того, фигурантам списка запрещается въезд в США, а их активы на американской территории замораживаются.

Напомним, что сутками ранее аналогичные американские санкции, но по другому списку, были распространены на старшую дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову.

Эх, Ахмедыч...


Соб. инф.



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Просмотров: 1062     23 декабря 2017



 
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