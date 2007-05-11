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Отступать некуда. За нами - страна

22 декабря президент Узбекистана обратился с посланием к парламенту. Предшественник Шавката Мирзиёева эту форму публичного анализа процессов, происходящих в стране, и доведения до депутатского корпуса личного видения перспектив её развития, игнорировал. Предшественник считал парламент вынужденной театральной декорацией, наличие которой позволяет демонстрировать приверженность демократическим принципам государственного устройства, но не более того.

Нынешний, похоже, желает видеть в парламентариях не тряпичных марионеток, единогласно «поддерживающих и одобряющих» все действия исполнительной власти в лице президента, а заинтересованных в процветании Отечества энергичных соратников. Как минимум, самостоятельно мыслящих и желательно хорошо образованных.

Депутаты, похоже, оказались к этому не готовы. По отработанному годами рефлексу «собаки Павлова» они устроили главе государства «бурные и продолжительные аплодисменты, переходящие в овации». Шавкат Мирзиёев, хорошо знающий цену приступам массового чиновного восторга, оглядел зал: «Если вы действительно искренни, спасибо». Ключевое слово в этой фразе – «если».

Поскольку четырехчасовое выступление президента впервые в современной истории Узбекистана транслировали в режиме реального времени, факт запомнился. Кстати, краткие тезисы послания президента в том же режиме цитировали местные средства массовой информации, что облегчало закрепление услышанного в памяти.

Самым значимым в послании аналитики считают опосредованное признание того, что десятилетия страна жила во лжи и бесправии. «Я тоже жил в то время, я на себе всё испытал», - сказал президент.

Ложь, по его мнению, стала неотъемлемой составляющей экономических показателей, которые, по словам главы государства, «рисовали художники». Слово «художники» президент произнес на русском языке, видимо, чтобы активизировать у депутатов визуальное восприятие. Не упомянув бывшего первого вице-премьера и министра финансов Рустама Азимова, он, тем не менее, дал понять, под чьим руководством процветало искусство рисования. Для тех, кто не в курсе, скажем: президент имел в виду женский триумвират, которому безоговорочно доверял не только бывший министр, но и первый президент страны. Тот самый триумвират, что ведал государственной казной.

После чего добавил: с монополией министерства финансов произвольно распоряжаться государственными деньгами покончено.

Бесправие стало причиной того, что бизнес стремительно хирел, а власть смотрела на него, как на «дойную корову», а не «ломовую лошадь», вытягивающую экономику. Используя метафоры, президент счел обязательным сослаться на их автора – британского премьера Уинстона Черчилля, видевшего в бизнесменах ту самую лошадь. После чего сказал, что полностью эту позицию разделяет.

Кто-то в зале стал искать глазами председателя ГНК, годами ранее сообщившего журналистам, что предприниматель сродни не лошади, а корове.

Послание президента Узбекистана уже назвали революционным. Основания? Ни разу не упрекнув Ислама Каримова, не возложив на него ответственность за доставшееся политическое и экономическое наследство (а мог бы), действующий глава государства констатировал, что «особый путь», провозглашенный предшественником, оказался дорогой в тупик. И, объясняя потребность выйти из тупика на большак, честно всех предупредил: «Следующий год будет для каждого из нас очень тяжелым».

Революционным представляется намерение президента реформировать Службу национальной безопасности (СНБ), деятельность которой по умолчанию не подвергалась не только критике, но и сомнению. Устойчиво недовольство Шавката Мирзиёева работой правоприменительных, фискальных и судебных структур, по-прежнему пренебрегающих принципами верховенства права в угоду корпоративным или личным интересам. Он вновь об этом сказал, понимая, что в структурах сказанное понравится далеко не всем.

Перечень претензий к должностным лицам высшего эшелона власти, равно и к деятельности курируемых ими направлений государственной политики, в достаточно резкой форме высказанных президентом Узбекистана, далее перечислять не имеет смысла. Полный текст послания уже доступен на сайте Национального информационного агентства.

Нас волнует другое. Как расценивать послание? Формально - высшему законодательному и представительскому органу государства, по сути – народу Узбекистана и всему мировому сообществу. Причем, не с позиции иностранного эксперта, а с позиции гражданина, прожившего в стране всю свою жизнь.

Как некий усеченный аналог ХХ съезда партии, с поправками на китайский опыт и местную специфику, исключающими оголтелое развенчание прошлого? Или, как дополнительное проявление последовательности в реализации провозглашенной ранее Стратегии развития государства, где экскурс в недавнюю историю – лишь неизбежная компонента?

…«Мирзиёев вошел в зал как президент, а вышел как лидер нации» - такую эффектную фразу, впав в экстаз от послания, выдали журналисты Deutsche Welle. Их узбекский коллега, попросивший не разглашать имени, сравнил послание Шавката Мирзиёева с Фултонской речью Уинстона Черчилля, «предопределившей мировой порядок на полвека вперед».

Мы не наделены талантом так красиво формулировать свое отношение к действующему главе государства. Но мы помним его слова, сказанные несколько ранее: «Мосты сожжены, возврата к прошлому не будет».

Они и вселяют оптимизм. Отступать-то некуда. За нами - страна.

Отступать некуда. За нами - страна


Сергей Ежков



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Просмотров: 1681     23 декабря 2017


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