Какие деньги, такая и задница



18 - 23 декабря 2017 года



В печатных СМИ Узбекистана 19 декабря под заголовком «Реализация намеченных задач придает новый импульс развитию Каракалпакстана» опубликовали материал о посещении президентом 15-16 декабря этого региона.



Ряд ведущих республиканских газет в этих же номерах опубликовал постановление президента «О внедрении нового порядка формирования и финансирования государственных программ развития Республики Узбекистан». Постановлением предусмотрено образование Фонда финансирования государственных программ развития при Кабинете Министров республики. Источниками формирования его средств определены Госбюджет, Фонд реконструкции и развития республики, иностранные кредиты, привлекаемые под гарантию правительства Узбекистана.



В этот же день в печати опубликован текст послания киргизского лидера в адрес президента Узбекистана. «С восхищением отмечаю, что вы закладываете новые традиции в дипломатии и демонстрируете нестандартные и эффективные подходы к решению вопросов межгосударственного характера. Вы задали позитивный тон сотрудничеству не только между Кыргызстаном и Узбекистаном, но и в регионе в целом», - говорится в послании С. Жээнбекова.



В газетах 20 декабря публикуется отчет УзА «Обсуждены вопросы развития системы дошкольного образования».



Кроме того, в этих номерах на первых страницах напечатано сообщение «О телефонном разговоре президентов Узбекистана и США». «В целях совместного рассмотрения перспективных планов расширения двустороннего сотрудничества президент Трамп пригласил главу нашего государства совершить официальный визит в США», - говорится в сообщении.



В этот же день опубликована информация под заголовком «Президент Республики Узбекистан принял президента Турецкого агентства по сотрудничеству и координации».



В печати 21 декабря распространено сообщение «Президент Узбекистана принял члена Государственного совета, министра обороны КНР».



Республиканские газеты 22 декабря опубликовали информацию УзА «Президент Узбекистана принял спикера Жогорку Кенеша Кыргызстана».



В субботних номерах всех ведущих изданий Узбекистана опубликовано «Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису».



В официальных изданиях 21 декабря публикуется «Информационное сообщение о тринадцатом пленарном заседании Сенат Олий Мажлиса». В этот день газеты «Халк сузи» и «Народное слово» опубликовали закон «Об установлении Дня работников железнодорожного транспорта». Он будет отмечаться в первое воскресенье августа.



Эти издания 22 декабря публикуют сообщение о втором дне пленарного заседания Сената Олий Мажлиса и закон «Об установлении Дня работников сферф строительства». Согласно этому документу, праздник будет отмечаться во второе воскресенье августа.



В печати продолжают активно публиковать материалы, посвященные первому президенту под рубрикой: «К 80-летию со дня рождения Ислама Каримова». Так, газета «Правда Востока» 20 декабря опубликовала большой очерк, озаглавленный «Лидер, определивший эпоху». В партийных изданиях «Узбекистон овози» - «Голос Узбекистана» материал на эту тему озаглавлен «Эпохальная личность». В газете «Народное слово» 21 декабря опубликована статья под заголовком «Жизнь, посвященная высоким идеалам».



«С первых дней независимого развития страны Ислам Каримов как глава государства занимал твердую политическую позицию, обладал уникальной способностью генерировать идеи, выражать интересы народа. Он вызывал доверие и симпатию, мог предвидеть ход событий, имел волю, мужество, политическую гибкость и был чрезвычайно популярен среди народа. Осмысливая жизнь и деятельность Первого Президента суверенного Узбекистана, задаешься вопросом: почему мир сегодня говорит о феномене Каримова?», - пишут авторы.



В газете «Узбекистон овози» 21 декабря опубликована большая аналитическая статья «Свободная конвертация будет служить укреплению национальной валюты, росту экономики». Говоря о проводимых реформах, авто пишет, что «надо признать до начала этих перемен хозяйствующие субъекты и, прежде всего, представители малого бизнеса были в неравных условиях».



Обозреватель газеты «Хуррият» опубликовал статью «Центр конфликта снова на Ближнем Востоке?!». Автор пишет о том, что решение президента США о признании Иерусалима столицей Израиля вызвало тревогу у всей мировой общественности. Рассказав о том, как разные страны мира отреагировали на решение главы Белого дома, обозреватель сделал экскурс в историю. «Всех заботит то, что в момент, когда только-только наступило достижение соглашения по Сирии, как на повестку дня вышел вопрос отношений Израиля и Палестины. Сможет ли человечество преодолеть эти конфликты, наступит ли мир на земле?», - заключает автор.



Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 19 декабря в рубрике «На злобу дня» опубликовали критическую статью «В плену холодов». В ней речь идет о проблемах с отоплением жилья в Джизакской области.



В этих же изданиях в заметке «Для тех, кто хочет работать за рубежом» рассказывается о пресс-конференции, посвященной порядку регистрации, бронирования и тестирования кандидатов для трудовой миграции в Республику Корея.



Еженедельное издание «Оила даврасида» на первой странице анонсировала статью номера под заголовком «Цены, которые «расцветают» зимой». «Мы обошли рынки перед праздником, вам цены интересны?», - пишет автор. Затем он рассуждает, что все попытки удержать фиксированные цены приводят к росту цен. Они остаются только на бумаге.



Собеседники газеты признаются, что на рынке можно купить мясо по 25 тысяч сумов за килограмм, но при этом придется примириться с тем, тебе дадут 400 граммов костей. Можно на прилавках купить дешевую картошку и другие овощи, но половину придется выбросить из-за низкого качества.



В еженедельной газете «Жамият» опубликована реплика, озаглавленная «Бесстыдное шоу». Автор пишет о концерте британского поп музыканта Робби Уильямса в Ташкенте, когда гастролер показал зрителям зад. «Для людей, которые уважают себя, это показалось оскорблением. А ведь билеты на этот концерт стоили не меньше 1,5 млн сумов», - пишет автор.



Далее предлагается тем, кто приезжает в Узбекистан давать информацию о менталитете местного населения. «Если согласиться с этими условиями, пусть приезжает, если нет… В конце концов наш народ ждет не демонстрации ребячьих поступков, а пример высокого искусства», - пишет автор.



