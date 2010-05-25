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Капитализм с человеческим лицом

«Капитал» - теоретическая основа
построения капитализма с человеческим лицом  

«Учение Маркса всесильно,
потому что оно верно»
В.И.Ленин.

Решил максимально облегчить задачу своим «доброжелателям». Вам не надо знакомиться с текстом, достаточно прочесть название и в очередной раз объявить автора «городским сумасшедшим».

Надеюсь, никто не сомневается в том, что Узбекистан строит капитализм. Осталось только понять – какой? Достойная цель - капитализм «с человеческим лицом». Именно такой капитализм будет способствовать гармоничному процветанию нашего трудолюбивого народа.

Опыт показывает, что немногим сегодня знакомы идеи, изложенные Марксом. Конечно, «Капитал» - это не занимательное чтиво – длинно, сложно, нудно. В рамках короткой статьи предлагается основные идеи 1-го тома изложить в 4 тезисах.

Тезис 1.
Процесс производства и реализации любого товара в условиях успешного (прибыльного) бизнеса всегда формирует добавленную стоимость.

Тезис 2.
Источником формирования добавленной стоимости является эксплуатация капиталом наемных рабочих, которые создают в процессе производства стоимость большую, чем совокупная стоимость их рабочей силы.

Тезис 3.
Полученная добавленная стоимость за минусом всех издержек остается в распоряжении капитала и является источником расширения производства или личного обогащения собственников.

Тезис 4.
Основное противоречие капитализма – противоречие между общественным характером производства и частной формой присвоения результатов общего труда.
Не правда ли, все очень просто?

Часто приходиться слышать – преодолеть основное противоречие капитализма невозможно. Это утверждение ложно. Доказательство приведено Марксом в Главе 25 «Современная теория колонизации». Очень важно, что изложенный материал не является теоретическими размышлениями автора. Это реальная рыночная практика, которую Маркс четко зафиксировал и вывел закон - без наемного труда классический капитализм существовать не может. Предлагаю всем желающим потратить 30 минут и ознакомиться с первоисточником. Если и для этого нет сил или желания – вдумайтесь в текст первых двух предложений 25 Главы.

«Политическая экономия принципиально смешивает два очень различных рода частной собственности, из которых один основан на собственном труде производителя, другой – на эксплуатации чужого труда. Она забывает, что последний, не только составляет прямую противоположность первого, но и вырастает на его могиле».

Выводы:

1. В природе имеется два вида частной собственности.
2. Существует частная собственность, основанная на капитале работников. В этом случае вся добавленная стоимость принадлежит этим работникам, практически исключается эксплуатация человека человеком и устраняется основное противоречие капитализма.
3. Другая форма частной собственности основана на эксплуатации чужого труда. В этом случае только часть добавленной стоимости выплачивается наемному персоналу в виде оплаты за труд, а другая часть присваивается капиталом. При этом именно владелец капитала, в большинстве случаев, определяет, какую часть добавленной стоимости оставить себе «любимому», а что направить на оплату труда.
4. Вся история развития капитализма доказывает, что форма частной собственности, основанная на эксплуатации чужого труда, более агрессивна, при этом она может существовать только при наличии рынка наемного труда. Такая форма собственности ведет, как правило, к концентрации капитала в руках ограниченного круга лиц и позволяет меньшинству активно лоббировать свои интересы.
5. Классовая борьба между трудом и капиталом привела к созданию системы защиты интересов наемного труда. В условиях развитого рынка эта защита осуществляется трудовым законодательством, профсоюзами и специальными государственными органами. Однако, указанные механизмы, как правило, сложны и не очень эффективны.  
Частный капитал - наемный труд - добавленная стоимость - рост частного капитала и, как следствие этого, более глубокое расслоение общества по уровню доходов.

Есть ли выход из этого порочного круга? Маркс положительно отвечает на этот вопрос – выход развитие экономического уклада, основанного на частной собственности, принадлежащей работникам.

На первом этапе становления Узбекистана как независимого государства в законодательстве был закреплен статус предприятий, основанных на капитале, принадлежащем работникам. Закон «О предприятиях в Республике Узбекистана» № 229-XII от 15.02.1991 года давал законодательную основу существования коллективных предприятий. С момента отмены этого нормативного акта всем коллективным предприятиям было рекомендовано преобразоваться...

Современное законодательство стимулирует частные предприятия (льготы по налогу на дивиденды), предприятия с иностранными инвестициями (комплекс льгот и преференций) и предприятия, расположенные в особых экономических зонах (комплекс льгот и преференций). Однако, наемному персоналу неважно, кто жестче его эксплуатирует.

Степень эксплуатации во многом зависит от уровня конкуренции, качества управления бизнесом, представлений собственника о «справедливом» распределении добавленной стоимости между ним и наемным персоналом. Основным же фактором, влияющим на уровень эксплуатации, является избыток рабочей силы. Чем больше рабочей силы на рынке, тем ниже ее стоимость и выше уровень эксплуатации.

Нельзя не отметить, что на рынке Узбекистана присутствует бизнес, основанный на частной собственности, принадлежащей работникам. Это - частные предприниматели, семейные предприятия, фермерские и дехканские хозяйства. Однако, малых, средних и крупных коллективных предприятий, основанных на частной собственности сотрудников этих предприятий, в Узбекистане нет.    

Можно ли обеспечить на современном этапе рыночными методами опережающее развитие коллективных предприятий? Думается да. Для этого государству необходимо и достаточно:

1. Согласиться с тем, что коллективные предприятия устраняют основное противоречие капитализма между трудом и капиталом, решают задачи социальной справедливости и формирования более широкого класса собственников, органично препятствуют значительному расслоению общества по уровню доходов.
2. Принять Закон прямого действия, регламентирующий деятельность коллективных предприятий.
3. Создать для коллективных предприятий более выгодные условия функционирования на рынке по сравнению с предприятиями, в которых капитал юридически и фактически отделен от наемного труда. При этом не особенно важно, какой это капитал - отечественный или иностранный.

Конечно, на этапе становления и развития нового более гуманного и справедливого экономического уклада сформировавшийся класс собственников предприятий, основанных на эксплуатации наемного труда, будет активно сопротивляться этому процессу. Причина – коллективные предприятия, обеспечивающие удовлетворение более широких экономических интересов своих работников, станут естественно привлекать с рынка труда самую квалифицированную рабочую силу и лучших специалистов. Но решить этот вопрос может только то руководство Узбекистана, что поставило цель построения в стране капитализма с человеческим лицом.

Капитализм с человеческим лицом


Григорий Зомерфрайнд, специально для UzMetronom.com



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Просмотров: 652     27 декабря 2017


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