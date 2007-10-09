На посошок



В загородной резиденции президента России Ново-Огарёво состоялась неформальная встреча глав стран – участниц Содружества Независимых Государств.



Лидеры подвели итоги российского председательства в СНГ в 2017 году и обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях.