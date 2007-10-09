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На посошок

В загородной резиденции президента России Ново-Огарёво состоялась неформальная встреча глав стран – участниц Содружества Независимых Государств. Лидеры подвели итоги российского председательства в СНГ в 2017 году и обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях.

На посошок


Соб. инф.



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Просмотров: 817     27 декабря 2017


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