Гулять, так гулять



Указом президента Узбекистана в 2018 году законодательно установлены дополнительные нерабочие дни, приуроченные к государственным праздникам Новый год, Навруз и День независимости, а также осуществляется перенос отдельных выходных дней на ближайшие к этим праздничным датам рабочие дни.



К примеру, согласно документу празднование Нового года в стране будет непрерывно продолжаться 5 дней.



Полный текст указа



К примеру, согласно документу празднование Нового года в стране будет непрерывно продолжаться 5 дней.Полный текст указа доступен на сайте президента Узбекистана.