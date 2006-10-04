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Гулять, так гулять

Указом президента Узбекистана в 2018 году законодательно установлены дополнительные нерабочие дни, приуроченные к государственным праздникам Новый год, Навруз и День независимости, а также осуществляется перенос отдельных выходных дней на ближайшие к этим праздничным датам рабочие дни.

К примеру, согласно документу празднование Нового года в стране будет непрерывно продолжаться 5 дней.

Полный текст указа доступен на сайте президента Узбекистана.

Гулять, так гулять


Соб. инф.



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Просмотров: 171     29 декабря 2017


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