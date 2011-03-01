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С наступающим, уважаемые читатели!

Уважаемые читатели! Коллектив UzMetronom.com поздравляет вас с наступающим Новым годом! Желаем всем терпения, удачи и оптимизма, несмотря ни на что. Год обещает быть сложным, о чём нас честно и заблаговременно предупредил глава государства. Неизбежный рост цен и тарифов, конечно же, вынудит многих потуже затянуть пояса. Но если говорить откровенно, всё это было и в минувшие четверть века. Пережили тогда, переживём и сейчас.

Мы желаем вам встретить новый год с чётко сформировавшимся пониманием, что он непременно будет лучше, нежели год уходящий. Основания для этого есть, и они у всех на слуху. Будьте здоровы, пусть здоровы будут ваши родные и близкие! Пусть в ваш дом прибудет достаток! Благополучия вам в наступающем 2018 году!

С наступающим, уважаемые читатели!


Редакция



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Просмотров: 539     29 декабря 2017


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