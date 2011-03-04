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2018 год станет решающим

«Мы вступили в новый этап нашего динамичного развития. В Год диалога с народом и интересов человека мы задействовали все возможности для достижения наших высоких целей», - заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, поздравляя народ страны с наступающим 2018 годом.

«Самое важное, меняется отношение государства к гражданину. Главным жизненным принципом для нас стало служение народу», - отметил он.

По его мнению, «2018 год станет решающим в развитии Узбекистана».

Президент подчеркнул, что в новом году власть уделит внимание дальнейшему повышению «уровня и качества жизни, реальных доходов всех слоев населения», а главной задачей «останется укрепление в стране атмосферы мира и стабильности, межнационального и гражданского согласия».

2018 год станет решающим


Соб. инф.



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Просмотров: 607     1 января 2018


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