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С характеристикой парторганизации

В Узбекистане утверждены новые правила для кандидатов совершить хадж. Одним из обязательных требований, предъявляемых к потенциальному паломнику, отныне становится его благопристойное поведение. Кроме того, он должен быть примером «в здоровых семейных отношениях», активно участвовать в возврате в здоровую жизненную среду сбившихся с пути, помогать в проведении благотворительных мероприятий в махалле.

Отбор кандидатов на совершение паломничества будут осуществлять созданные исполнительной властью рабочие группы, в которых будут задействованы, в частности, главный имам района, председатель махаллинского комитета, участковый милиционер. В документе, регламентирующем условия для кандидата в паломники, недостаёт характеристики первичной партийной организации на предмет благонадёжности и приверженности идеям марксизма-ленинизма. А так – всё, как при советской власти.

Заметим, что по установленным правилам, без одобрения махаллинского комитета (в виде печати) и согласия участкового милиционера (в виде подписи) у гражданина Узбекистана не примут документы в органы внутренних дел на получение выездного стикера, необходимого для поездки в страны с визовым режимом.

С характеристикой парторганизации


Соб. инф.



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Просмотров: 566     7 января 2018


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