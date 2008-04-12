Смена вывески вывела на деньги



1-6 января 2018 года



Ведущие республиканские издания 1 января опубликовали новогоднее поздравление народу Узбекистана президента страны.



В официальных изданиях под заголовком «Искренние поздравления» напечатан список политиков, направивших на имя главы государства поздравления по случаю Нового года.



В печатных изданиях 5 января опубликован отчет УзА «Люди на местах должны ощутить происходящие в каждой сфере перемены» о состоявшемся совещании под председательством президента. Мероприятие посвящено анализу деятельности и определению новых приоритетных задач комплексов Кабинета Министров.



В этих же номерах газет опубликовано постановление президента «О мерах по организации деятельности Национального антидопингового агентства при Кабинете Министров Республики Узбекистан».



Кроме того, на первых страницах напечатано сообщение под заголовком «К 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Чешской Республикой».



В субботних номерах под заголовком «Главная цель реформ – повысить благосостояние населения» сообщается о том, что президент 5 января ознакомился с осуществляемыми реформами и созидательной работой в Ташкентской области. Отмечается, что на сессии был рассмотрен организационный вопрос. Г.Ибрагимов утвержден на должность хокима Ташкентской области. В этой связи в газетах публикуется соответствующий указ главы государства.



В газетах 5 января на первых страницах опубликован материал ИА «Жахон» под заголовком «Шавкат Мирзиёев в списке десяти лидеров, меняющих современный мир». «Политические обозреватели одного из ведущих в Турции экономических изданий Derin Ekonomi включили Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в первую десятку лидеров в мире, способных оказать существенное влияние на изменение ситуации в своих странах и регионах», - пишет агентство.



Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 1 января опубликовали закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием налогового администрирования», а 5 января - закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием деятельности отдельных государственных органов, а также принятием дополнительных мер по обеспечению гарантий защиты прав и свобод граждан».



«В Законодательной палате Олий Мажлиса образован Комитет по вопросам охраны здоровья граждан» - так озаглавлено сообщение информационной службы палаты, опубликованное 5 ноября.



Газета «Народное слово» опубликовала результаты очередного соцопроса под заголовком «Ощутить результаты преобразований». Вопрос: Что думают граждане Узбекистана о деятельности госорганов? «81,4 процента граждан считают, что в стране принимаются эффективные меры по профилактике и предотвращению правонарушений, борьбе с преступностью. 80,6 процента узбекистанцев высоко оценили работу по обеспечению безопасности, защите прав, свобод и законных интересов людей », - утверждают социологи.



Газета «Узбекистон овози» 6 января опубликовала большую статью под заголовком «Мы достигнем поставленных целей, если не будем сами себя обманывать, честно работать». Автор рассуждает о послании главы государства парламенту, в котором прозвучали «не только политические, социальные, экономические, правовые вопросы, но духовно-идеологические, воспитательные проблемы и пути их решения».



Ряд изданий опубликовали информацию о том, что между Ташкентом и Шымкентом начали курсировать рейсовые автобусы.



Газета «Махала» 6 января опубликовала обзорную статью «Иран: удалось предотвратить великую трагедию?». Автор описывает ситуацию в этой стране, связанную с протестными выступлениями граждан. Он приводит данные из Интернета о том, что США, страны Европы осуждают власти Ирана за применение силы в отношении протестующих. В свою очередь, власти Ирана обвиняют в подстрекательстве внешние силы. Заключает автор словами о том, что Узбекистан сторонник мира во всех регионах планеты, а с Ираном страну объединяют культурно-исторические корни и важные экономические взаимоотношения.



Новое издание «Иктисодий газета» («Экономическая газета») опубликовало заметку под заголовком «Бывший «Абу Сахий» после преобразования сдает в госбюджет в несколько десятков млрд сумов больше». Как пишет газета, от рынка ООО «Абу Сахий» ежемесячно в госбюджет поступало 5 миллиардов сумов. После преобразования рынка в «Тошкент ипак йули» только за 15 дней в государственный бюджет поступило 35 миллиардов сумов.



