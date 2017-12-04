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Владыка вспомнил о царской семье

Глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий обратился с Рождественским посланием к православной пастве.

«Рождество Христово - есть проявление особой любви к людям, которые отступили от Бога, оскорбили Его своими грехами, но Господь показал образец примирения с согрешающими людьми», - заявил он.

По его мнению, отличие правды Божией от человеческой правды заключается в том, что человеческая «проявляется в недовольстве, ропоте, осуждении, гневе, раздражении, что приводит к разрушению мира в душе человека, в семье, в обществе, государстве и даже целом мире»

Иллюстрируя сказанное, владыка напомнил о революции 1917 года и убиении царской семьи в июле 1918 года, «в основе которых было нарушение людьми всех заповедей Божиих».

Владыка вспомнил о царской семье


Соб. инф.



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Просмотров: 488     7 января 2018


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