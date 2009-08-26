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Бензин будут «бодяжить»

10 января в столице Узбекистана приступили к реализации импортного бензина АИ-95 и АИ-98, стоимость которого в два с лишним раза выше, нежели бензина АИ-91 или АИ-80.  Если литр АИ-80 реализуют по цене 3800 сумов ($0,45 по реально сложившемуся курсу), то литр АИ-98 стоит уже 9000 сумов ($1,12). Поставщик бензина с высоким октановым числом – компания Jizzakh Petroleum, на представителя которой ссылается информационный портал gazeta.uz, сообщивший о начале реализации.

Специалисты уверены, что кратная разница в цене на местное и импортное автомобильное топливо – простор для мошенников. Бензин, считают они, начнут попросту «бодяжить», сколачивая на этом фантастический капитал. Не выправят ситуации и прокурорские проверки, поскольку любого проверяющего (учитывая объёмы продаж) можно будет легко купить.

Возникают и другие вопросы. К примеру, не исчезнет ли вообще с автозаправочных станций бензин местного разлива? Или не «подтянут» ли его стоимость к стоимости импортного? Как быть с несоразмерностью цен на бензин со средним уровнем доходов населения? Например, ежемесячный заработок швеи-мотористки на текстильном предприятии Ташкента равен 480 тысяч сумов ($52) плюс бесплатный обед. О минимальном размере заработной платы, установленном в Узбекистане, и говорить не стоит – он меньше $25 в пересчете на курс.

Понятно, что в АИ-98 – не для швеи, но всё же…

Бензин будут «бодяжить»


Соб. инф.



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Просмотров: 176     10 января 2018


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