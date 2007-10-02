Моя хата с краю



Президент Узбекистана подписал закон об оборонной доктрине, в котором подтверждена приверженность государства принципам, изложенным во внешнеполитической концепции, принятой годами ранее.



В частности, доктрина исключает участие армии Узбекистана в военных действиях и операциях за пределами страны, а также размещение на своей территории иностранных военных баз и объектов. Документ также не допускает вступление страны в военно-политические блоки и коалиции.



