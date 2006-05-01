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Трусы надеть или крест снять?..

С 1 января 2018 года постановлением правительства в Узбекистане установлены повышенные тарифы на природный газ и электроэнергию для предприятий строительной индустрии. Субъектам предпринимательства, использующим энергосберегающие технологии, стоимость природного газа увеличена в 1,6 раза, тем, кто такими технологиями не располагает, за 1000 кубометров газа придется заплатить 1 миллион сумов (почти в 4 раза больше прежнего). Для сравнения скажем: практически по такой же цене Узбекистан продаёт газ в Китай - $130 за 1000 кубометров, по нашим данным.

Кстати, упомянутое постановление уравняло стройиндустрию с ресторанным бизнесом. Тому тоже повысили стоимость природного газа в два раза. Отметим и то, что данный документ подписан 28 декабря 2017 года, однако известно о нем стало лишь 10-ю днями позже.

Совершенно очевидно, что повышение цен на энергоносители автоматически отразится на конечной стоимости строительных материалов. По оценкам специалистов, к примеру, в производстве цемента доля расходов на природный газ составляет 60-70 процентов от общих затрат. В производстве качественного кирпича - это порядка 30-ти процентов. В постановлении правительства не предусмотрен механизм подтверждения сертификатов предприятий, работающих на энергосберегающих технологиях, есть и другие неясности. По словам специалиста «Узтрансгаза», не пожелавшего упоминания его имени-должности, документ «сырой» и исключает его реализацию без ущерба для экономики.

Отметим, что повышение тарифов противоречит настойчивым требованиям президента Узбекистана снизить себестоимость производства строительных материалов. Требование логично, поскольку это - гарантия динамичного возведения новых предприятий, что в конечном итоге скажется на развитии всей экономики. А посему, считают эксперты, Узбекистану необходимо определиться в приоритетах.

По аналогии с Рабиновичем в бане: либо трусы надеть, либо нательный крест снять...

 

Трусы надеть или крест снять?..


Соб. инф.



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Просмотров: 724     10 января 2018


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