От Чирчика до британских морей



10 января президент Узбекистана провел заседание Совета национальной безопасности в расширенном составе, а также ознакомился с состоянием дел в Вооруженных силах страны.



Отдельно Шавкат Мирзиёев остановился на функциях Национальной гвардии. «Теперь в каждом городе и области за выполнение проекта «Безопасная территория», охрану общественного порядка ответственность возлагается и на Министерство внутренних дел, и на Национальную гвардию», - заявил президент. Для сведения: командующим Национальной гвардии является бывший секретарь Совбеза, отстранённый от должности первым президентом Узбекистана.



«Мы в течение 25 лет не уделяли должного внимания созданию оборонного промышленного комплекса страны», - отметил Шавкат Мирзиёев, объясняя потребность в Государственном комитете по оборонной промышленности. После чего обосновал решение разместить исполнительный аппарат комитета на территории завода сельскохозяйственного машиностроения. Чтобы был «ближе к производственным мощностям».



Выступая на заседании Совбеза, приуроченном к 26-й годовщине создания национальных Вооружённых сил, глава государства также обозначил приоритеты в повышении профессиональной подготовки военнослужащих, обеспечении их социальной защиты, военно-патриотического воспитания молодёжи.



Дважды подчеркнув, что на протяжении предшествующих 25 лет вопросам обороноспособности государства не уделялось достаточного внимания, он сообщил об освобождении от занимаемых должностей группы высокопоставленных офицеров и генералов, заметив, что только приказами нового министра уволены около 40, понижены в должности 36 военнослужащих. Необходимо напомнить, что новым министром обороны Узбекистана является бывший министр внутренних дел.Отдельно Шавкат Мирзиёев остановился на функциях Национальной гвардии. «Теперь в каждом городе и области за выполнение проекта «Безопасная территория», охрану общественного порядка ответственность возлагается и на Министерство внутренних дел, и на Национальную гвардию», - заявил президент. Для сведения: командующим Национальной гвардии является бывший секретарь Совбеза, отстранённый от должности первым президентом Узбекистана.«Мы в течение 25 лет не уделяли должного внимания созданию оборонного промышленного комплекса страны», - отметил Шавкат Мирзиёев, объясняя потребность в Государственном комитете по оборонной промышленности. После чего обосновал решение разместить исполнительный аппарат комитета на территории завода сельскохозяйственного машиностроения. Чтобы был «ближе к производственным мощностям».Выступая на заседании Совбеза, приуроченном к 26-й годовщине создания национальных Вооружённых сил, глава государства также обозначил приоритеты в повышении профессиональной подготовки военнослужащих, обеспечении их социальной защиты, военно-патриотического воспитания молодёжи.