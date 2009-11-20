ООН и приоритеты



Совет Безопасности ООН ждет интересное время. По крайней мере, такой вывод можно сделать из заявленной рабочей повестки на ближайший месяц.



В январе 2018 года Совбез ООН возглавил один из его непостоянных членов, Республика Казахстан. Это молодая, амбициозная страна, уже имеет весомый авторитет в мире, а также - репутацию миротворца в международных конфликтах и непримиримого борца с терроризмом и экстремизмом.



18 января казахстанский лидер, президент Нурсултан Назарбаев намерен совершить визит в США, встретиться там со своим американским коллегой Дональдом Трампом и провести в Нью-Йорке тематические дебаты членов СБ ООН высокого уровня на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия».



АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ



Конечно, пристальное внимание представителей разных стран сразу вызвала грядущая встреча Нурсултана Назарбаева и Дональда Трампа. Глава Казахстана станет одним из первых зарубежных лидеров, с которым, после своего избрания встретится глава Белого Дома, занимающий свой пост уже почти год. При этом, предполагается, что в ближайшее время Назарбаев так же проведет официальную встречу и с Президентом РФ Владимиром Путиным. Подтверждения данной информации еще нет, но возможные перспективы позволяют задуматься.



Председатель Казахстанского совета по международным отношениям, известный политолог Ерлан Карин, выступая в СМИ, уже назвал грядущий визит Назарбаева в США «важнейшим событием», имеющим серьезное значение как для дальнейших перспектив казахстанско-американского сотрудничества, так и для определения взаимоотношений Центральной Азии с США в целом и, роли США в этом регионе.



Это несомненно будет иметь значение в международном контексте, так как Казахстан себя заявил как активный участник в различных международных дискуссиях. Последним ярким примером выступает астанинская переговорная площадка по Сирии.



Предполагается, что кроме прочего, серьезной темой для обсуждения двух лидеров станет «Афганский вопрос». Дело в том, что Белый Дом анонсировал выработку в ближайшее время новой стратегии США по Афганистану, однако данный документ пока что не озвучен. Афганская стратегия является одним из ключевых аспектов внутренней политики США, поскольку это является индикатором, что предложит то или иное руководство, как оно будет дальше действовать, решать этот вопрос. Вполне очевидно, что встреча с казахстанским лидером будет иметь важное значение с точки зрения проработки американской стратегии по Афганистану.



К сожалению, сейчас международное сообщество, практически самоустранилось от проблем данной страны. Миссия ООН фиксирует удручающую статистику - число мирных жителей, погибших в Афганистане в 2017 году от вооруженных конфликтов, достигло рекордной отметки - почти 18 тысяч человек. Это наиболее высокий показатель с начала войны, то есть с 2001 года.



Учитывая то, что Казахстан является активным региональным участником и переговорщиком в разрешении конфликтов, а так же возглавляет Комитет ООН по Афганистану и выступает модератором обсуждения афганского вопроса, его возможные предложения могут стать неоценимыми.



- Афганская проблематика в последние два-три года начала выпадать из поля зрения, - констатирует Карин. - Мы видим, что выборы переносятся без конца, количество жертв среди населения растет. Я думаю, этот визит (Назарбаева – авт.) вернет афганскую проблематику. На нас (Казахстан – авт.) это тоже влияет, потому что мы находимся в том же регионе, соседствуем с Афганистаном.



АВТОРИТЕТЫ И ПРИОРИТЕТЫ



Одной из первых инициатив новой страны-председателя стала официальная церемония установки флагов стран, избранных в минувшем году непостоянными членами Совета - Кот-д'Ивуара, Кувейта, Нидерландов, Перу, Польши и Экваториальной Гвинеи. Представители многих делегаций назвали это мероприятие «яркой визитной карточкой». Предполагается, что подобные церемонии станут новой традицией организации (это предложение сейчас находится на стадии рассмотрения).



Здесь же, в первый рабочий день была презентована программа деятельности Совбеза, впоследствии озвученная на брифинге для стран-членов ООН. Тематика выбрана самая актуальная – нераспространение ОМП, продвижение «зеленых технологий», решение гуманитарных проблем в зонах военных конфликтов и разрешение самих этих конфликтов.



Совбезу ООН предстоит произвести анализ ситуации вокруг Северной Кореи, Ирана, Мьянмы, Палестины и Израиля, (в частности, статуса Иерусалима) и многих других стран. Так, например, в январе запланированы ежеквартальные открытые дебаты на тему «Ситуация на Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины», а так же открытые и закрытые обсуждения проблем Сирии, Ливии, Демократической Республике Конго, ЦАР, Дарфуре, Западной Африке и Сахеле, Южном Судане, Мали, Сомали, Кипре и Колумбии. Намечено принятие ряда резолюций и заявлений нового председателя Совбеза.



Приоритеты Казахстана на посту члена Совета Безопасности ООН в 2017-2018 годах обозначены в политическом обращении Президента Назарбаева к СБ ООН. Оно носит название «Концептуальное видение Казахстана по упрочению глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира».



Предложенная программа нашла одобрение и поддержку и среди постоянных стран-членов Совбеза ООН. Так Постпред России при ООН Василий Небензя выразил уверенность «в успехе работы казахстанской делегации в качестве Председателя Совета». Постпред США Ники Хейли и другие послы стран-членов Совета отметили содержательную и насыщенную программу Казахстана, а так же тот факт, что она сфокусирована на самых актуальных мировых вопросах и современных вызовах времени.



Словом, в ближайшем будущем, мировое сообщество ждут бурные дискуссии и обсуждение накопившихся за годы актуальных проблем. Новый председатель Совбеза ООН настроен на многовекторный миротворческий диалог и не скрывает этого.



«Мы считаем, что сегодня нам нужно уделять больше внимания построению доверительных отношений между различными политическими лидерами, между странами, - резюмирует Постоянный Представитель Казахстана при ООН Кайрат УМАРОВ. - Без этого, как мы полагаем, невозможно решить какие бы то ни было проблемы. И я думаю, что именно этого сейчас не хватает в мире».



