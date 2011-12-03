 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Обзор прессы: тенденции Вы рисуйте, мы припомним
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


Вы рисуйте, мы припомним

8-13 января 2017 года

Все ведущие республиканские СМИ опубликовали 9 января текст поздравления президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов главе Узбекистана в связи с 25-летним юбилеем установления дипломатических отношений между странами.

Под заголовком «Посвящено развитию сферы информационно-коммуникационных технологий» 10 января сообщается о том, что президент накануне провел совещание. «Ответственным лицам поручено принять меры по резкому снижению цен на доступ к интернету, увеличению скорости подключения минимум в 4 раза, доведению ее до уровня стран СНГ к 2020 году», - пишут СМИ. По их данным, на совещании отмечалось, что средняя скорость интернет-подключения в странах СНГ в 10 раз выше, чем в Узбекистане.
 
Во всех газетах 11 января под заголовком «Вооруженные силы – гарант стабильности и процветания нашей страны» опубликовано выступление президента на заседании Совета безопасности в расширенном составе.

Здесь же публикуется отчет УзА о пребывании президента в воинской части Чирчика  и других объектах под заголовком «Реформы, нацеленные на   повышение оборонной мощи и промышленного потенциала страны».

В субботних номерах газет опубликовано «Праздничное поздравление по случаю 26-летия образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины». Здесь же публикуется указ «О награждении в связи с 26-летием Вооруженных сил Республики Узбекистан и Днем защитников родины группы сотрудников правоохранительных органов, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям».

Кроме того, газеты опубликовали выступление президента на совещании, посвященном деятельности Министерства иностранных дел и посольств страны за рубежом, под заголовком «Продвижение интересов Узбекистана на международной арене – основная задача нашего дипломатического корпуса».

Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 9 января опубликовали закон «Об административных процедурах». В этих же изданиях 10 января опубликован законы «Об Оборонной доктрине Республики Узбекистан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан».

В этих  же газетах 11 января опубликован материал «Узбекистан — Таджикистан: торгово-экономические связи укрепляются».

Республиканские СМИ перепечатали заметку УзА, озаглавленную «При Олий Мажлисе действует новый институт». В ней сообщается, что при Олий Мажлисе начал работу Институт проблем законодательства и парламентских исследований.

В ряде изданий опубликовало интервью УзА с руководителем Научно-просветитель¬ского мемориального комплекса имени Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова, доктором историче¬ских наук, профессором Темуром Шириновым («Сохраняя память о великом сыне узбекского народа»).

«Сотни исторически важных документов и личных вещей, картин, фотографий и видеоматериалов, принадлежавших Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову, будут выставлены в Научно-просветительском мемориальном комплексе при Президенте Республики Узбекистан. Впервые широкой публике будут представлены редкие экспонаты, связанные с жизнью и общественно-политической деятельностью Ислама Каримова», - говорится в материале.

Ведущие издания перепечатали материал ИА «Жахон» под заголовком «Известный узбекский кардиохирург принял решение вернуться в Узбекистан». Как пишет агентство, на данный шаг Каландара Бабаджанова, работавшего в последние годы главным консультантом в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Амосова Академии медицинских наук Украины подвиг призыв президента страны соотечественникам за рубежом внести свою лепту в процветание страны.  

Газета «Правда Востока» 12 января опубликовала критический материал «Куда пропала остановка?». Автор отмечает, что пока даже в центре Ташкента хватает мест, где остановочных комплексов просто нет. Он обращает внимание на то, что в последние годы вместо строительства остановочных комплексов там, где они отсутствуют вовсе, во многих местах столицы стали заменять уже имеющиеся - удобные и вместительные - на маленькие, с прозрачными крышами.

«Со стороны они выглядят красиво и современно, но никак не защищают от палящего 300 дней в году солнца. А на скамейке уместятся в лучшем случае пять-шесть очень стройных людей. Потому пассажирам порой приходится не сидеть или стоять на таких остановках, а ждать транспорт в сторонке, где есть тень», - пишет автор.

Обозреватель газеты «Махалла» 11 января рассказывает о годовщине расстрела журналистов французского издания «Шарле Эбдол», опубликовавшего карикатуры на пророка. Автор сожалеет о происшедшем, но вместе с тем осуждает действия сотрудников издания. «Напрашивается вопрос, кто виноват, что теперь жизнь сотрудников издания оказалась в опасности, а на их охрану тратят миллионы евро», - пишет обозреватель.   
 
В новом издании «Иктисодий газета» 12 января опубликована статья «Утраченные возможности». Автор пишет о проблемах, которые накопились вдоль больших автомагистралей. Речь о торговле продуктами питания вдоль дорог, деятельности точек общепита в условиях полной антисанитарии, низком уровне сервиса.

В газете «Узбекистон бунёдкори» 12 января автор пишет о проблемах, которые возникают при оплате за газ. В статье под заголовком «В чем причина неудобств?» описывается ситуация в одном из райгазов Ташкента. «Огромные очереди, никаких условий ни для посетителей, ни для работников организации», - пишет журналист.

Еженедельное издание «Жамият» опубликовало реплику, озаглавленную «До каких пор спекулянты будут мучить пассажиров?».  Автор приводит данные о том, что в железнодорожных кассах на востребованные маршруты билеты купить практически невозможно. Зато спекулянты тут же предлагают любые варианты. «Неужели железнодорожная компания не может взять ситуацию под свой контроль. Ведь везде установлены видеокамеры, а значит видно, кто и чем занимается. Тогда почему на деятельность спекулянтов никто не обращает внимания?», - задается вопросами журналист.

Вы рисуйте, мы припомним


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 243     14 января 2018


Пересечения по теме
  • Одни вкусили, другие выкусили 3 декабря 2011 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Почему мы живём плохо 6 августа 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Вы что, какать сюда ходите? 19 ноября 2011 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Политическая трескотня в предверии выборов 21 сентября 2014 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Хамить хокимы не должны… 28 сентября 2013 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Великий и недосягаемый 23 августа 2015 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Сколько жён в самый раз? 3 июля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Черствый хлеб родины 17 октября 2009 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Правый уклон левых партий 15 января 2011 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Обмен мнениями чрезвычайно опасен 12 октября 2013 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Счастье на наши головы 13 августа 2016 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Дышите глубже, вы взволнованны 28 февраля 2009 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Мы - самые великие 7 ноября 2015 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Деньги есть – выйду я… 7 июня 2015 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Смена вывески вывела на деньги 7 января 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции


    •
     
    Архив новостей
    «    Январь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. Вы рисуйте, мы припомним
      14 января 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    2. Лёд тронулся...
      13 января 2018 в рубрике Ракурс
    3. ООН и приоритеты
      13 января 2018 в рубрике Политика
    4. Письмо «американского шпиона»
      11 января 2018 в рубрике Право
    5. От Чирчика до британских морей
      11 января 2018 в рубрике Факт
    6. Трусы надеть или крест снять?..
      10 января 2018 в рубрике Взгляд непостороннего
    7. Моя хата с краю
      10 января 2018 в рубрике Факт
    8. Бензин будут «бодяжить»
      10 января 2018 в рубрике Ракурс
    9. Владыка вспомнил о царской семье
      7 января 2018 в рубрике Дата
    10. С характеристикой парторганизации
      7 января 2018 в рубрике Бывает...
    11. Смена вывески вывела на деньги
      7 января 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    12. 2018 год станет решающим
      1 января 2018 в рубрике Дата
    13. Переводили бумагу
      30 декабря 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    14. Без «откатов» не можем?
      29 декабря 2017 в рубрике Ситуация
    15. С наступающим, уважаемые читатели!
      29 декабря 2017 в рубрике Дата
    16. Гулять, так гулять
      29 декабря 2017 в рубрике Факт
    17. В чьи руки отдадут техосмотр?
      27 декабря 2017 в рубрике Факт
    18. Главное, чтобы Родину любил
      27 декабря 2017 в рубрике Бывает...
    19. Капитализм с человеческим лицом
      27 декабря 2017 в рубрике Мнение
    20. На посошок
      27 декабря 2017 в рубрике Братья
    21. Пенсионера лишили жилья
      25 декабря 2017 в рубрике Право
    22. Какие деньги, такая и задница
      24 декабря 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    23. Эх, Ахмедыч...
      23 декабря 2017 в рубрике Бывает...
    24. Отступать некуда. За нами - страна
      23 декабря 2017 в рубрике Ракурс
    25. Коварные янки
      22 декабря 2017 в рубрике Ракурс
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Эх, Ахмедыч...  (8925 просмотров)
      23 декабря 2017 с сайта Бывает...
    2. В Кремле всё КГБычно  (8433 просмотров)
      20 декабря 2017 с сайта Братья
    3. Отступать некуда. За нами - страна  (7694 просмотров)
      23 декабря 2017 с сайта Ракурс
    4. Успех трудовой династии  (7567 просмотров)
      20 декабря 2017 с сайта Назначения
    5. Без «откатов» не можем?  (6266 просмотров)
      29 декабря 2017 с сайта Ситуация
    6. Коварные янки  (6128 просмотров)
      22 декабря 2017 с сайта Ракурс
    7. Главное, чтобы Родину любил  (5750 просмотров)
      27 декабря 2017 с сайта Бывает...
    8. Имитация борьбы  (5638 просмотров)
      19 декабря 2017 с сайта Ракурс
    9. Капитализм с человеческим лицом  (5220 просмотров)
      27 декабря 2017 с сайта Мнение
    10. Какие деньги, такая и задница  (4808 просмотров)
      24 декабря 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    11. Все равны, но кто-то ровнее  (4712 просмотров)
      19 декабря 2017 с сайта Экономика
    12. Гулять, так гулять  (4712 просмотров)
      29 декабря 2017 с сайта Факт
    13. В чьи руки отдадут техосмотр?  (4604 просмотров)
      27 декабря 2017 с сайта Факт
    14. 2018 год станет решающим  (4584 просмотров)
      1 января 2018 с сайта Дата
    15. На посошок  (4283 просмотров)
      27 декабря 2017 с сайта Братья
    16. С наступающим, уважаемые читатели!  (4201 просмотров)
      29 декабря 2017 с сайта Дата
    17. Позвонил мне, позвонил  (4105 просмотров)
      20 декабря 2017 с сайта Связи
    18. Пенсионера лишили жилья  (4103 просмотров)
      25 декабря 2017 с сайта Право
    19. Примут кодексы и законы  (3868 просмотров)
      16 декабря 2017 с сайта Парламент
    20. Смена вывески вывела на деньги  (3503 просмотров)
      7 января 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    21. Без полена не приходить  (3296 просмотров)
      17 декабря 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    22. С характеристикой парторганизации  (3219 просмотров)
      7 января 2018 с сайта Бывает...
    23. Бензин будут «бодяжить»  (3065 просмотров)
      10 января 2018 с сайта Ракурс
    24. Трусы надеть или крест снять?..  (3055 просмотров)
      10 января 2018 с сайта Взгляд непостороннего
    25. От Чирчика до британских морей  (3002 просмотров)
      11 января 2018 с сайта Факт
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства