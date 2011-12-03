Вы рисуйте, мы припомним



8-13 января 2017 года



Все ведущие республиканские СМИ опубликовали 9 января текст поздравления президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов главе Узбекистана в связи с 25-летним юбилеем установления дипломатических отношений между странами.



Под заголовком «Посвящено развитию сферы информационно-коммуникационных технологий» 10 января сообщается о том, что президент накануне провел совещание. «Ответственным лицам поручено принять меры по резкому снижению цен на доступ к интернету, увеличению скорости подключения минимум в 4 раза, доведению ее до уровня стран СНГ к 2020 году», - пишут СМИ. По их данным, на совещании отмечалось, что средняя скорость интернет-подключения в странах СНГ в 10 раз выше, чем в Узбекистане.



Во всех газетах 11 января под заголовком «Вооруженные силы – гарант стабильности и процветания нашей страны» опубликовано выступление президента на заседании Совета безопасности в расширенном составе.



Здесь же публикуется отчет УзА о пребывании президента в воинской части Чирчика и других объектах под заголовком «Реформы, нацеленные на повышение оборонной мощи и промышленного потенциала страны».



В субботних номерах газет опубликовано «Праздничное поздравление по случаю 26-летия образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины». Здесь же публикуется указ «О награждении в связи с 26-летием Вооруженных сил Республики Узбекистан и Днем защитников родины группы сотрудников правоохранительных органов, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям».



Кроме того, газеты опубликовали выступление президента на совещании, посвященном деятельности Министерства иностранных дел и посольств страны за рубежом, под заголовком «Продвижение интересов Узбекистана на международной арене – основная задача нашего дипломатического корпуса».



Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 9 января опубликовали закон «Об административных процедурах». В этих же изданиях 10 января опубликован законы «Об Оборонной доктрине Республики Узбекистан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан».



В этих же газетах 11 января опубликован материал «Узбекистан — Таджикистан: торгово-экономические связи укрепляются».



Республиканские СМИ перепечатали заметку УзА, озаглавленную «При Олий Мажлисе действует новый институт». В ней сообщается, что при Олий Мажлисе начал работу Институт проблем законодательства и парламентских исследований.



В ряде изданий опубликовало интервью УзА с руководителем Научно-просветитель¬ского мемориального комплекса имени Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова, доктором историче¬ских наук, профессором Темуром Шириновым («Сохраняя память о великом сыне узбекского народа»).



«Сотни исторически важных документов и личных вещей, картин, фотографий и видеоматериалов, принадлежавших Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову, будут выставлены в Научно-просветительском мемориальном комплексе при Президенте Республики Узбекистан. Впервые широкой публике будут представлены редкие экспонаты, связанные с жизнью и общественно-политической деятельностью Ислама Каримова», - говорится в материале.



Ведущие издания перепечатали материал ИА «Жахон» под заголовком «Известный узбекский кардиохирург принял решение вернуться в Узбекистан». Как пишет агентство, на данный шаг Каландара Бабаджанова, работавшего в последние годы главным консультантом в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Амосова Академии медицинских наук Украины подвиг призыв президента страны соотечественникам за рубежом внести свою лепту в процветание страны.



Газета «Правда Востока» 12 января опубликовала критический материал «Куда пропала остановка?». Автор отмечает, что пока даже в центре Ташкента хватает мест, где остановочных комплексов просто нет. Он обращает внимание на то, что в последние годы вместо строительства остановочных комплексов там, где они отсутствуют вовсе, во многих местах столицы стали заменять уже имеющиеся - удобные и вместительные - на маленькие, с прозрачными крышами.



«Со стороны они выглядят красиво и современно, но никак не защищают от палящего 300 дней в году солнца. А на скамейке уместятся в лучшем случае пять-шесть очень стройных людей. Потому пассажирам порой приходится не сидеть или стоять на таких остановках, а ждать транспорт в сторонке, где есть тень», - пишет автор.



Обозреватель газеты «Махалла» 11 января рассказывает о годовщине расстрела журналистов французского издания «Шарле Эбдол», опубликовавшего карикатуры на пророка. Автор сожалеет о происшедшем, но вместе с тем осуждает действия сотрудников издания. «Напрашивается вопрос, кто виноват, что теперь жизнь сотрудников издания оказалась в опасности, а на их охрану тратят миллионы евро», - пишет обозреватель.



В новом издании «Иктисодий газета» 12 января опубликована статья «Утраченные возможности». Автор пишет о проблемах, которые накопились вдоль больших автомагистралей. Речь о торговле продуктами питания вдоль дорог, деятельности точек общепита в условиях полной антисанитарии, низком уровне сервиса.



В газете «Узбекистон бунёдкори» 12 января автор пишет о проблемах, которые возникают при оплате за газ. В статье под заголовком «В чем причина неудобств?» описывается ситуация в одном из райгазов Ташкента. «Огромные очереди, никаких условий ни для посетителей, ни для работников организации», - пишет журналист.



Еженедельное издание «Жамият» опубликовало реплику, озаглавленную «До каких пор спекулянты будут мучить пассажиров?». Автор приводит данные о том, что в железнодорожных кассах на востребованные маршруты билеты купить практически невозможно. Зато спекулянты тут же предлагают любые варианты. «Неужели железнодорожная компания не может взять ситуацию под свой контроль. Ведь везде установлены видеокамеры, а значит видно, кто и чем занимается. Тогда почему на деятельность спекулянтов никто не обращает внимания?», - задается вопросами журналист.





