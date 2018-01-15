Турецкий пасьянс







Почему незаконных? Дело в том, что это был спор двух хозяйствующих субъектов, ни один из которых не находился под юрисдикцией Узбекистана. Взаимоотношения между двумя иностранными юридическими лицами, в нашем случае - компанией Turko profil kimya sanayi ve ticaret anonim Sirketi (Турция) и компанией Steinert Industries GmbH (Германия) - к компетенции правоохранительных и судебных органов Узбекистана не относятся. Однако четверо судей, так или иначе участвовавших в рассмотрении претензий одной из сторон, почему-то в упор не желали этого замечать, экстраполируя их на компанию, не участвовавшею в заключении контракта. В нашем случае – на иностранное предприятие Texnoinvest ST.



Судя по последовавшим событиям, публикация UzMetronom.com без внимания не осталась. Вывести деньги из страны истец, чьи необоснованные претензии удовлетворил суд, не успел. Решение было отменено, деньги возвращены первоначальному владельцу. Если говорить непосредственно о судьях, то их действиям дал оценку глава государства и Высший судейский совет. Указом президента заместитель председателя областного суда С. Ходжаев был освобожден от должности. Постановлением Высшей квалификационной коллегии судей председателю областного суда Х. Жалилову объявили выговор. Выговор получил председатель Юкоричирчикского экономического суда Б. Кенжаев. Судью областного экономического суда Л. Кариеву предупредили «о недопущении впредь вышеуказанных нарушений». Лишились работы судоисполнители, не соотносившие свои действия с законом.



Дело направляют на новое рассмотрение. 4 октября 2017 года судья Уртачирчикского межрайонного экономического суда Т. Аннаева отказывает в удовлетворении исковых требований Turko profil kimya sanayi ve ticaret anonim Sirketi к Texnoinvest ST о взыскании 132 тысяч евро. В решении, со ссылкой на представленные банковские документы, сказано, что истец получил частичную оплату не от Texnoinvest ST, а по поручению Steinert Industries GmbH. Суд также констатировал законность таможенного оформления ввезенного товара.



Казалось бы, все точки над i расставлены, ан нет. Судья, однозначно отказавшая представителям турецкой компании в удовлетворении финансовых требований, почему-то идет им навстречу в удовлетворении требований направить их претензии в прокуратуру для изучения. Что изучать, если суд уже вынес решение? Почему судья, одной рукой поставившая крест на необоснованных претензиях, другой оставляет шанс истцам попытаться «выбить» деньги с помощью сотрудников надзорного ведомства?



Прокуратура Чиланзарского района на лету подхватывает эстафетную палочку и уже 24 ноября 2017 года районный прокурор возбуждает уголовное дело по факту.



28 декабря 2017 года следователь прокуратуры Х. Туракулов выносит постановление о назначении ревизии финансово-хозяйственной деятельности иностранного предприятия Texnoinvest ST с июня 2014 года. Выносит, заведомо зная, что ревизия субъекта предпринимательства осуществляется только в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам нарушения им законодательства. При этом ревизией может охватываться деятельность субъекта предпринимательства, связанная только с возбужденным уголовным делом.



10 января 2018 года, не дожидаясь окончания ревизии, уже другой следователь - С. Тулкинов, кстати, третий по счету, с санкции районного прокурора выносит постановление о наложении ареста на банковские счета Texnoinvest ST и изъятии документов, составляющих банковскую тайну. Причем, не во временных рамках сомнительных претензий, а тоже с июня 2014 года. И без обязательной оговорки, что приостановление операций по счету не касается выплаты заработной платы и уплаты налогов в бюджет. То есть, заведомо парализуя деятельность предприятия.



… По информации, имеющейся в нашем распоряжении, иностранное предприятие Texnoinvest ST подало жалобы в Генеральную прокуратуру на незаконность вынесенных постановлений, однако мы о другом. Как так вышло, что четверо судей, изначально понимающих, что взаимоотношения Turko profil kimya sanayi ve ticaret anonim Sirketi (Турция) и Steinert Industries GmbH (Германия) к компетенции судебных органов Узбекистана не относятся, способствовали продвижению интересов турецкой компании?



Как так вышло, что судья Т. Аннаева, отказавшая в удовлетворении претензий турецкой стороне по причине их несостоятельности, тем не менее вынесла определение о передаче материалов в прокуратуру? Она настолько наивная, что не предполагает, как будут развиваться события дальше?



Почему, имея на руках решение суда об отказе в удовлетворении требований к Texnoinvest ST, районный прокурор срочно возбуждает уголовное дело? Почему, опираясь на закон просто не скажет, что предмет конфликта находится вне юрисдикции Узбекистана, тем более, что германская Steinert Industries GmbH, заключавшая контракт, от своих обязательств по нему не отказывается?



Почему представители Turko profil kimya sanayi ve ticaret anonim Sirketi не обращаются в судебные органы Германии, по принадлежности, а усиленно бомбардируют суды и прокуратуру Узбекистана?



Не потому ли, что вся наша история последней четверти века сформировала устойчивое мнение о коррумпированности должностных лиц, облеченных судейскими или правоприменительными функциями? Вспомним, с чьей помощью и при чьём содействии в девяностые шёл отъем бизнеса? Кого нынешний глава государства публично называл ворами и взяточниками? Мы не намекаем, мы только предлагаем вспомнить.



Складывается ощущение, что в истории, ставшей информационным поводом для данной публикации, не всё так просто. Говорят, что представитель турецкой компании, манкирует идентичностью своей фамилии и фамилии генерального прокурора страны. Есть предположения, что в случае отжима денег, оказавшим содействие будут выплачены комиссионные.



Предположения - не факт, но – единственное объяснение этому затянувшемуся «турецкому пасьянсу». Как карта ляжет. Не ляжет, перетасуем колоду и сдадим снова. Вот только репутации нашей стране пасьянсы подобного рода не добавляют.



27 июня 2017 года мы опубликовали материал «С чего так спешат казии?» , рассказав о незаконных действиях судей Ташкентского областного хозяйственного (экономического) суда, в результате которых с расчетного счета иностранной компании, работающей в Узбекистане, судоисполнители поспешили снять крупную сумму денег.Почему незаконных? Дело в том, что это был спор двух хозяйствующих субъектов, ни один из которых не находился под юрисдикцией Узбекистана. Взаимоотношения между двумя иностранными юридическими лицами, в нашем случае - компанией Turko profil kimya sanayi ve ticaret anonim Sirketi (Турция) и компанией Steinert Industries GmbH (Германия) - к компетенции правоохранительных и судебных органов Узбекистана не относятся. Однако четверо судей, так или иначе участвовавших в рассмотрении претензий одной из сторон, почему-то в упор не желали этого замечать, экстраполируя их на компанию, не участвовавшею в заключении контракта. В нашем случае – на иностранное предприятие Texnoinvest ST.Судя по последовавшим событиям, публикация UzMetronom.com без внимания не осталась. Вывести деньги из страны истец, чьи необоснованные претензии удовлетворил суд, не успел. Решение было отменено, деньги возвращены первоначальному владельцу. Если говорить непосредственно о судьях, то их действиям дал оценку глава государства и Высший судейский совет. Указом президента заместитель председателя областного суда С. Ходжаев был освобожден от должности. Постановлением Высшей квалификационной коллегии судей председателю областного суда Х. Жалилову объявили выговор. Выговор получил председатель Юкоричирчикского экономического суда Б. Кенжаев. Судью областного экономического суда Л. Кариеву предупредили «о недопущении впредь вышеуказанных нарушений». Лишились работы судоисполнители, не соотносившие свои действия с законом.Дело направляют на новое рассмотрение. 4 октября 2017 года судья Уртачирчикского межрайонного экономического суда Т. Аннаева отказывает в удовлетворении исковых требований Turko profil kimya sanayi ve ticaret anonim Sirketi к Texnoinvest ST о взыскании 132 тысяч евро. В решении, со ссылкой на представленные банковские документы, сказано, что истец получил частичную оплату не от Texnoinvest ST, а по поручению Steinert Industries GmbH. Суд также констатировал законность таможенного оформления ввезенного товара.Казалось бы, все точки над i расставлены, ан нет. Судья, однозначно отказавшая представителям турецкой компании в удовлетворении финансовых требований, почему-то идет им навстречу в удовлетворении требований направить их претензии в прокуратуру для изучения. Что изучать, если суд уже вынес решение? Почему судья, одной рукой поставившая крест на необоснованных претензиях, другой оставляет шанс истцам попытаться «выбить» деньги с помощью сотрудников надзорного ведомства?Прокуратура Чиланзарского района на лету подхватывает эстафетную палочку и уже 24 ноября 2017 года районный прокурор возбуждает уголовное дело по факту.28 декабря 2017 года следователь прокуратуры Х. Туракулов выносит постановление о назначении ревизии финансово-хозяйственной деятельности иностранного предприятия Texnoinvest ST с июня 2014 года. Выносит, заведомо зная, что ревизия субъекта предпринимательства осуществляется только в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам нарушения им законодательства. При этом ревизией может охватываться деятельность субъекта предпринимательства, связанная только с возбужденным уголовным делом.10 января 2018 года, не дожидаясь окончания ревизии, уже другой следователь - С. Тулкинов, кстати, третий по счету, с санкции районного прокурора выносит постановление о наложении ареста на банковские счета Texnoinvest ST и изъятии документов, составляющих банковскую тайну. Причем, не во временных рамках сомнительных претензий, а тоже с июня 2014 года. И без обязательной оговорки, что приостановление операций по счету не касается выплаты заработной платы и уплаты налогов в бюджет. То есть, заведомо парализуя деятельность предприятия.… По информации, имеющейся в нашем распоряжении, иностранное предприятие Texnoinvest ST подало жалобы в Генеральную прокуратуру на незаконность вынесенных постановлений, однако мы о другом. Как так вышло, что четверо судей, изначально понимающих, что взаимоотношения Turko profil kimya sanayi ve ticaret anonim Sirketi (Турция) и Steinert Industries GmbH (Германия) к компетенции судебных органов Узбекистана не относятся, способствовали продвижению интересов турецкой компании?Как так вышло, что судья Т. Аннаева, отказавшая в удовлетворении претензий турецкой стороне по причине их несостоятельности, тем не менее вынесла определение о передаче материалов в прокуратуру? Она настолько наивная, что не предполагает, как будут развиваться события дальше?Почему, имея на руках решение суда об отказе в удовлетворении требований к Texnoinvest ST, районный прокурор срочно возбуждает уголовное дело? Почему, опираясь на закон просто не скажет, что предмет конфликта находится вне юрисдикции Узбекистана, тем более, что германская Steinert Industries GmbH, заключавшая контракт, от своих обязательств по нему не отказывается?Почему представители Turko profil kimya sanayi ve ticaret anonim Sirketi не обращаются в судебные органы Германии, по принадлежности, а усиленно бомбардируют суды и прокуратуру Узбекистана?Не потому ли, что вся наша история последней четверти века сформировала устойчивое мнение о коррумпированности должностных лиц, облеченных судейскими или правоприменительными функциями? Вспомним, с чьей помощью и при чьём содействии в девяностые шёл отъем бизнеса? Кого нынешний глава государства публично называл ворами и взяточниками? Мы не намекаем, мы только предлагаем вспомнить.Складывается ощущение, что в истории, ставшей информационным поводом для данной публикации, не всё так просто. Говорят, что представитель турецкой компании, манкирует идентичностью своей фамилии и фамилии генерального прокурора страны. Есть предположения, что в случае отжима денег, оказавшим содействие будут выплачены комиссионные.Предположения - не факт, но – единственное объяснение этому затянувшемуся «турецкому пасьянсу». Как карта ляжет. Не ляжет, перетасуем колоду и сдадим снова. Вот только репутации нашей стране пасьянсы подобного рода не добавляют.