Держим дистанцию



Американские сенаторы-республиканцы потребовали ввести санкции против российского миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова. Опираясь на публикации в прессе, результаты расследования фонда российского оппозиционера, а также Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), они представили А. Усманова как «одного из наиболее влиятельных российских олигархов, близких к Кремлю».



По мнению эксперта, к которому обратилось издание Forbes,



Опираясь на публикации в прессе, результаты расследования фонда российского оппозиционера, а также Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), они представили А. Усманова как «одного из наиболее влиятельных российских олигархов, близких к Кремлю».По мнению эксперта, к которому обратилось издание Forbes, опубликовавшее эти сведения, включение бизнесмена такого уровня в санкционный список повлечет высокую степень рисков для всех членов его семьи, доверенных лиц, партнеров, и даже бывших партнеров.