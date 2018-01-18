Держим дистанцию

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Американские сенаторы-республиканцы потребовали ввести санкции против российского миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова. Опираясь на публикации в прессе, результаты расследования фонда российского оппозиционера, а также Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), они представили А. Усманова как «одного из наиболее влиятельных российских олигархов, близких к Кремлю».

По мнению эксперта, к которому обратилось издание Forbes, опубликовавшее эти сведения, включение бизнесмена такого уровня в санкционный список повлечет высокую степень рисков для всех членов его семьи, доверенных лиц, партнеров, и даже бывших партнеров.

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Соб. инф.



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Просмотров: 846     18 января 2018



 
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