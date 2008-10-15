Один на десять тысяч



Редкостной шовинистической мерзостью, комментируя смещение с должности главного тренера сборной Узбекистана по футболу Самвела Бабаяна, разразился автор информационного портала Armenian Report , созданного «армянами, преимущественно проживающими за рубежом». Расценив увольнение тренера, как «проявление узколобого национализма», он заявил буквально следующее: «Будь на его месте узбек, вряд ли кому-либо пришло бы в голову увольнять такого профессионала. А армянина можно».



«Узбекам претит, что армяне были умнее, культурнее и богаче их. Да-да, честолюбивый и очень способный армянский народ, несмотря на свою, сравнительно с другими жителями Туркестана, малочисленность, на протяжении столетий играл ведущую роль, как в экономическом, так и в культурном отношении», - заявил автор, переходя от частного случая к глобальным обобщениям.



Публикацию можно было оставить без внимания, списав её появление на идиотизм (в сугубо медицинском толковании) и комплекс неполноценности автора, явно преувеличивающего роль великого армянского народа в развитии и становлении среднеазиатских государств. Можно было, но правильнее все-таки напомнить, что смещение с должности Самвела Бабаяна продиктовано не национальными предпочтениями, а претензиями профессионального свойства.



«Самвел Бабаян во время работы в ФК «Пахтакор» вносил незаконные изменения в документы, связанные с контрактами футболистов. Основной его целью было получение материальной выгоды путем продажи зарубежным клубам футболистов», - сказано в заявлении пресс-службы Федерации футбола Узбекистана. Вот, что



Не исключено, что скоро в прессу просочатся детали купли-продажи футболистов, равно как и предположительные суммы комиссионных, полученных участниками сделок. Вряд ли сообщение (обвинение) пресс-службы Федерации футбола останется без прокурорского реагирования. Подобная перспектива, кстати, объясняет и скоропостижный отъезд бывшего главного футбольного тренера страны



Избегая дежурного тезиса о дружбе народов, тем не менее, заметим, что в недавней и современной истории Узбекистана были разные армяне. Как разные узбеки, русские, татары, евреи, корейцы и т.д. Сама по себе национальная принадлежность - не есть критерий профессионализма, кристальной честности и законопослушания.



Информационный портал Armenian Report, транслировавший «беспокойство за судьбу армян Узбекистана», на всякий случай заявил, что мнение автора «может не совпадать с позицией редакции». Один уважаемый в Узбекистане армянин, с которым нам удалось поговорить, высказался определеннее, назвав автора десятитысячником.



- Один такой долбо…б на 10 тысяч армян, так и напишите».



«Узбекам претит, что армяне были умнее, культурнее и богаче их. Да-да, честолюбивый и очень способный армянский народ, несмотря на свою, сравнительно с другими жителями Туркестана, малочисленность, на протяжении столетий играл ведущую роль, как в экономическом, так и в культурном отношении», - заявил автор, переходя от частного случая к глобальным обобщениям.Публикацию можно было оставить без внимания, списав её появление на идиотизм (в сугубо медицинском толковании) и комплекс неполноценности автора, явно преувеличивающего роль великого армянского народа в развитии и становлении среднеазиатских государств. Можно было, но правильнее все-таки напомнить, что смещение с должности Самвела Бабаяна продиктовано не национальными предпочтениями, а претензиями профессионального свойства.«Самвел Бабаян во время работы в ФК «Пахтакор» вносил незаконные изменения в документы, связанные с контрактами футболистов. Основной его целью было получение материальной выгоды путем продажи зарубежным клубам футболистов», - сказано в заявлении пресс-службы Федерации футбола Узбекистана. Вот, что вменяют в вину бывшему главному футбольному тренеру страны.Не исключено, что скоро в прессу просочатся детали купли-продажи футболистов, равно как и предположительные суммы комиссионных, полученных участниками сделок. Вряд ли сообщение (обвинение) пресс-службы Федерации футбола останется без прокурорского реагирования. Подобная перспектива, кстати, объясняет и скоропостижный отъезд бывшего главного футбольного тренера страны на стажировку в «Спартак», и появление пасквиля (наших бьют), послужившего информационным поводом для этого текста.Избегая дежурного тезиса о дружбе народов, тем не менее, заметим, что в недавней и современной истории Узбекистана были разные армяне. Как разные узбеки, русские, татары, евреи, корейцы и т.д. Сама по себе национальная принадлежность - не есть критерий профессионализма, кристальной честности и законопослушания.Информационный портал Armenian Report, транслировавший «беспокойство за судьбу армян Узбекистана», на всякий случай заявил, что мнение автора «может не совпадать с позицией редакции». Один уважаемый в Узбекистане армянин, с которым нам удалось поговорить, высказался определеннее, назвав автора десятитысячником.- Один такой долбо…б на 10 тысяч армян, так и напишите».