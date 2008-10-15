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Один на десять тысяч

Редкостной шовинистической мерзостью, комментируя смещение с должности главного тренера сборной Узбекистана по футболу Самвела Бабаяна, разразился автор информационного портала Armenian Report, созданного «армянами, преимущественно проживающими за рубежом». Расценив увольнение тренера, как «проявление узколобого национализма», он заявил буквально следующее: «Будь на его месте узбек, вряд ли кому-либо пришло бы в голову увольнять такого профессионала. А армянина можно».

«Узбекам претит, что армяне были умнее, культурнее и богаче их. Да-да, честолюбивый и очень способный армянский народ, несмотря на свою, сравнительно с другими жителями Туркестана, малочисленность, на протяжении столетий  играл ведущую роль, как в экономическом, так и в культурном отношении», - заявил автор, переходя от частного случая к глобальным обобщениям.

Публикацию можно было оставить без внимания, списав её появление на идиотизм (в сугубо медицинском толковании) и комплекс неполноценности автора, явно преувеличивающего роль великого армянского народа в развитии и становлении среднеазиатских государств. Можно было, но правильнее все-таки напомнить, что смещение с должности Самвела Бабаяна продиктовано не национальными предпочтениями, а претензиями профессионального свойства.

«Самвел Бабаян во время работы в ФК «Пахтакор» вносил незаконные изменения в документы, связанные с контрактами футболистов. Основной его целью было получение материальной выгоды путем продажи зарубежным клубам футболистов», - сказано в заявлении пресс-службы Федерации футбола Узбекистана. Вот, что вменяют в вину бывшему главному футбольному тренеру страны.

Не исключено, что скоро в прессу просочатся детали купли-продажи футболистов, равно как и предположительные суммы комиссионных, полученных участниками сделок. Вряд ли сообщение (обвинение) пресс-службы Федерации футбола останется без прокурорского реагирования. Подобная перспектива, кстати, объясняет и скоропостижный отъезд бывшего главного футбольного тренера страны на стажировку в «Спартак», и появление пасквиля (наших бьют), послужившего информационным поводом для этого текста.

Избегая дежурного тезиса о дружбе народов, тем не менее, заметим, что в недавней и современной истории Узбекистана были разные армяне. Как разные узбеки, русские, татары, евреи, корейцы и т.д.  Сама по себе национальная принадлежность - не есть критерий профессионализма, кристальной честности и законопослушания.

Информационный портал Armenian Report, транслировавший «беспокойство за судьбу армян Узбекистана», на всякий случай заявил, что мнение автора «может не совпадать с позицией редакции». Один уважаемый в Узбекистане армянин, с которым нам удалось поговорить, высказался определеннее, назвав автора десятитысячником.
 
- Один такой долбо…б на 10 тысяч армян, так и напишите».

Один на десять тысяч


Соб. инф.



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Просмотров: 612     18 января 2018


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