Рождённый ползать лишён штурвала

Принципиальное изменение произошло в Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». Вечером 22 января отстранен от занимаемой должности генеральный директор НАК Улугбек Розукулов, просидевший в этом кресле полгода без трёх дней. На его место назначен Бахтиер Хакимов, ранее работавший заместителем директора авиакомпании, еще ранее руководивший столичным аэропортом, в целом отдавший системе гражданской авиации свыше четверти века. По мнению сотрудников НАК, назначение оправданно, поскольку гражданскую авиацию страны возглавил профильный специалист, хоть и не профессиональный летчик. Кстати, брат нового гендиректора много лет отработал в структурах МИД Узбекистана.
Куда правительство денет автомобилиста, каковым принято считать У. Розукулова, редакции пока неизвестно. Есть основания полагать, что его статус управленца будет существенно понижен.
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