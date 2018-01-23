Рождённый ползать лишён штурвала



Принципиальное изменение произошло в Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». Вечером 22 января отстранен от занимаемой должности генеральный директор НАК Улугбек Розукулов, просидевший в этом кресле полгода без трёх дней. На его место назначен Бахтиер Хакимов, ранее работавший заместителем директора авиакомпании, еще ранее руководивший столичным аэропортом, в целом отдавший системе гражданской авиации свыше четверти века.



Куда правительство денет автомобилиста, каковым принято считать У. Розукулова, редакции пока неизвестно. Есть основания полагать, что его статус управленца будет существенно понижен.



По мнению сотрудников НАК, назначение оправданно, поскольку гражданскую авиацию страны возглавил профильный специалист, хоть и не профессиональный летчик. Кстати, брат нового гендиректора много лет отработал в структурах МИД Узбекистана.Куда правительство денет автомобилиста, каковым принято считать У. Розукулова, редакции пока неизвестно. Есть основания полагать, что его статус управленца будет существенно понижен.