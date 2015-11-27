Вагон столыпинский - кругом решёточки

За пределы столицы Узбекистана выведено ещё одно пенитенциарное учреждение – следственный изолятор №1 ГУИН МВД республики. Теперь СИЗО находится в Зангиатинском районе Ташкентской области, куда годами ранее перевели колонии для содержания несовершеннолетних преступников и женщин. В Ташкенте по-прежнему остаются УЯ6/19 («девятка») и УЯ 64/18 (республиканская больница для осужденных).



Возвращаясь к перемещению СИЗО-1, необходимо сказать, что оно отныне находится в специально построенном для таких целей здании, где условия содержания подследственных, подсудимых и осуждённых соответствуют нормам, установленным для пенитенциарных учреждений подобного типа.