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Вагон столыпинский - кругом решёточки

За пределы столицы Узбекистана выведено ещё одно пенитенциарное учреждение – следственный изолятор №1 ГУИН МВД республики. Теперь СИЗО находится в Зангиатинском районе Ташкентской области, куда годами ранее перевели колонии для содержания несовершеннолетних преступников и женщин. В Ташкенте по-прежнему остаются  УЯ6/19 («девятка») и УЯ 64/18 (республиканская больница для осужденных).


Возвращаясь к перемещению СИЗО-1, необходимо сказать, что оно отныне находится в специально построенном для таких целей здании, где условия содержания подследственных, подсудимых и осуждённых соответствуют нормам, установленным для пенитенциарных учреждений подобного типа.

Вагон столыпинский - кругом решёточки


Соб. инф.



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Просмотров: 83     30 января 2018


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