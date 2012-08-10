Хорошо тряхануло

31 января в 12:08 по местному времени жители столицы Узбекистана ощутили сильный подземный толчок, по ощущениям, 4-5 баллов по шкале Рихтера. Спустя секунды последовало еще несколько горизонтальных колебаний.

Пока неясно, где находился эпицентр землетрясения, по крайней мере, сейсмостанция на момент подготовки текста информации об этом не предоставила. Не исключено, что неподалеку от Ташкента, как было днями ранее. Особой паники в городе не наблюдалось. Те, кто находился на верхних этажах зданий, посчитали бессмысленным бежать на улицу. Те, кто на нижних - предпочли переждать.