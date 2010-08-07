Мавзолей к юбилею

30 января в Карши открыт памятник Исламу Каримову. В тот же день в Самарканде состоялось торжественное открытие мавзолея первого президента Узбекистана.

Напомним, что в Кашкадарьинской области И. Каримов работал первым секретарем областного комитета коммунистической партии, а в Самарканде – родился.

В церемонии открытия памятника участвовали нынешний президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и жена первого президента Татьяна Каримова. Была ли жена в Самарканде, пресс-служба главы государства не уточнила.



