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Те же в штатском

Указом президента Узбекистана от 31 января Рустам Иноятов, освобожденный от должности председателя Службы национальной безопасности (СНБ), назначен государственным советником по политико-правовым вопросам. Заместителем Р. Иноятова на новом месте работы стал Бекзод Мавлянов, ранее работавший заместителем генерального прокурора. 

К вечеру 31 января пресс-служба главы государства опубликовала детали совещания в СНБ, прошедшего в первой половине дня. Как теперь стало ясно, отметив важность работы чекистов, президент указал на необходимость реструктуризации Службы национальной безопасности и упразднения подразделений, занимающихся несвойственными спецслужбе задачами. Шавкат Мирзиёев также подчеркнул, что Служба национальной безопасности как одна из государственных силовых структур должна осуществлять свою деятельность согласно принципу «Не народ служит государственным органам, а государственные органы служат народу».

В тот же день президент провел расширенное заседание Генеральной прокуратуры.

 

 

 

 

 

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Соб. инф.



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Просмотров: 635     1 февраля 2018


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