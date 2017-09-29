Кто спас AIBA от банкротства

Лозанна, Швейцария. Временный президент AIBA и исполнительный вице-президент объявили, что было достигнуто внесудебное урегулирование, положившее конец юридической борьбе за критический кредит в размере 10 миллионов долларов США. Оно предусматривает возмещение части средств, начиная с 2021 года, в то время как другая часть будет конвертирована в спонсорство.

«Урегулирование, достигнутое AIBA с азербайджанской компанией Benkons, представляет собой значительный шаг на пути восстановления финансовой стабильности», - сказано и совместном заявлении временного президента AIBA Гафура Рахимова и исполнительного вице-президента Франко Фальчинелли.

Benkons подтвердила урегулирование: «Мы ранее инициировали судебные иски против AIBA, но затем AIBA сделала предложение, с которым мы согласились, так как оно благоприятно для обеих сторон».

Федерация бокса страдала от финансовых нарушений и отсутствия прозрачности, что привело к отставке президента AIBA. Нарушения в бухгалтерском учете вызвали обеспокоенность Международного Олимпийского комитета (МОК), который в декабре попросил AIBA представить до 31 января план по решению проблем с управлением и финансовых вопросов.

Отметим, что в 2010 году президент AIBA Чинг Ко Ву подписал соглашение о получении кредита в размере 10 млн. долларов сроком на три года. Средства были растрачены, что и стало одной из причин его отставки. В конце января 2018 года должно было состояться судебное слушание, на котором AIBA объявили банкротом. Авторитетный узбекский бизнесмен, возглавивший AIBA, достиг договоренности с кредитором и фактически спас AIBA от банкротства и роспуска.