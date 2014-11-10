Последний день - он трудный самый

О последнем дне работы в качестве постоянного представителя Узбекистана в ЮНЕСКО сообщила младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Тилляева, отметив, что продолжит своё участие в реализации проектов в сфере культуры, образования, науки и экологии. Не намерена она расставаться и детским фондом «Ты не одинок», программами реабилитации детей с ограниченными возможностями, другими проектами помощи детям в Узбекистане.

МИД Узбекистана об освобождении Л. Тилляевой еще не сообщил. По крайней мере, на момент подготовки этой публикации фамилия постоянного представителя страны в ЮНЕСКО была та же.