Повод для реагирования

По версии американских исследователей института Heritage Foundation, ежегодно определяющих Индекс экономической свободы, Узбекистану до этой свободы еще далеко. В 2018 году с результатом 51,5 балла страна заняла 152 позицию. Применительно к государствам Центральной Азии постсоветского образования показательно такое сравнение: Казахстан занял в рейтинге 41-е место, Кыргызстан – 78, Таджикистан – 106, Туркменистан – 169.

«Узбекистан имеет долгую историю коррупции, протекционизма и государственного вмешательства в различные аспекты экономики, которые препятствуют росту. Новое правительство осознает необходимость улучшения инвестиционного климата и предпринимает дополнительные шаги по реформированию делового сектора, пополнению обменного курса, предоставлению финансовых и налоговых преимуществ потенциальным иностранным инвесторам и устранению некоторых мер контроля над капиталом. Верховенство права остается очень слабым», - сказано в комментарии к исследованиям.

И далее: «Судебная власть в значительной степени зависит от исполнительной власти. Полиция, службы безопасности и судьи интерпретируют законы по-своему усмотрению или в соответствии с политическими предпочтениями. Коррупция широко распространена».

Отмечая стремление нынешнего президента Узбекистана провести экономические реформы, авторы доклада перечисляют некоторые доставшиеся ему в наследство проблемы. В частности, «бюрократические барьеры, препятствующие иностранным инвестициям, вмешательство государства в финансовый сектор, ограниченный потенциал банков, несовершенство правовой базы».