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Попрёт народ

10 февраля 2018 года в Узбекистане начинает действовать безвизовый режим для граждан семи стран - Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии. Они смогут находиться в стране без виз в течении 30 дней со дня въезда. Безвизовый режим распространяется также на членов экипажей воздушных судов зарубежных авиакомпаний, осуществляющих в Узбекистан регулярные рейсы. До настоящего времени без оформления визы в страну могли въехать граждане Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Украины. В отличие от новообращённых им позволено находиться в Узбекистане 60 дней.

Дополнительные меры, направленные на повышение степени открытости государства и привлечение туристов из-за рубежа, предусмотрены указом президента Узбекистана. Этим же документом утвержден перечень 39 государств, в отношении которых с 10 февраля 2018 года вводится упрощенный порядок оформления туристских виз, предусматривающий отмену требования предоставления туристского ваучера или обращения приглашающего юридического или физического лица.

Попрёт народ


Соб. инф.



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Просмотров: 288     4 февраля 2018


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