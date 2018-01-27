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Куда нам до неё – она была в Париже

Имя младшей дочери первого президента Узбекистана Лолы Тилляевой удалено с официального сайта МИД, где дочь числилась постоянным представителем страны в ЮНЕСКО со штаб-квартирой в Париже. Неожиданностью факт не стал, поскольку днями ранее Л. Тилляева оповестила общественность о сдаче полномочий, оговорив продолжение своей общественной и благотворительной деятельности.

Напомним, что на должность представителя внешнеполитического ведомства Узбекистана в ЮНЕСКО младшая дочь была назначена 10 января 2008 года. Наше издание откликнулось на этот факт информацией «С глаз долой, из сердца вон?».

Куда нам до неё – она была в Париже


Соб. инф.



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Просмотров: 241     6 февраля 2018


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