Куда нам до неё – она была в Париже

Имя младшей дочери первого президента Узбекистана Лолы Тилляевой удалено с официального сайта МИД, где дочь числилась постоянным представителем страны в ЮНЕСКО со штаб-квартирой в Париже. Неожиданностью факт не стал, поскольку днями ранее Л. Тилляева оповестила общественность о сдаче полномочий, оговорив продолжение своей общественной и благотворительной деятельности.

Напомним, что на должность представителя внешнеполитического ведомства Узбекистана в ЮНЕСКО младшая дочь была назначена 10 января 2008 года. Наше издание откликнулось на этот факт информацией «С глаз долой, из сердца вон?».



