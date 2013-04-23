Два кило в одни руки

Постановлением президента Узбекистана о мерах по дальнейшему упорядочению перемещения товаров через таможенную границу от 6 февраля 2018 года утверждены предельные нормы беспошлинного вывоза продуктов питания для физических лиц. Это 2 килограмма сахара, 2 килограмма мяса или мясных изделий, 2 килограмма растительного масла, 3 килограмма риса, 5 килограммов хлебобулочной продукции, 40 килограммов свежих овощей, фруктов, винограда или бахчевых. Стоимость продуктов питания, перечень которых мы привели в порядке иронии, входит в предельные нормы беспошлинного вывоза товаров, эквивалентные 3 тысячам долларов США.

Постановлением утверждены и другие параметры беспошлинного ввоза-вывоза товаров физическими лицами. При пересечении таможенной границы в аэропортах страны ввезти товары можно на сумму, не превышающую 2 тысячи долларов США, для тех, кто решил воспользоваться железнодорожным или водным транспортом, эта сумма в 2 раза меньше, при пересечении автодорожных (пешеходных) пограничных пунктов пропуска товар допустимо ввезти на сумму не выше 300 долларов США. Отдельно оговаривается максимальное количество беспошлинно ввезенных в Узбекистан алкоголя, включая пиво, табачной, парфюмерной продукции (туалетная вода, духи), ювелирных изделий и драгоценных камней.

Для сравнения: до недавнего времени ввезти товар из сопредельных государств (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана) пешим порядком или автомобильным транспортом люди могли на сумму 10 долларов США. Если говорить о авиапассажирах, - не более чем на 1 тысячу долларов. Другими словами, новые правила максимально либеральнее прежних, вызывавших непонимание или однозначное недовольство населения.

Документ также регламентирует общую сумму беспошлинных почтовых и курьерских отправлений в адрес физического лица – не выше 1 тысячи долларов в течение календарного месяца.

Полный текст постановления доступен на официальном сайте Государственного таможенного комитета, но только на узбекском языке.



