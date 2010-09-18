 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Факт Наша Служба и опасна, и вредна?
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


Наша Служба и опасна, и вредна?

По информации из приватных источников, Служба безопасности президента (СБП) выведена из структуры Службы национальной безопасности (СНБ) и преобразована в самостоятельное подразделение – Государственную службу безопасности президента (ГСБП) с прямым подчинением главе государства. Косвенно эта информация подтверждена указом президента Узбекистана от 7 февраля «О мерах по дальнейшему совершенствованию социальной защиты пенсионеров Вооруженных сил Республики Узбекистан», в котором ГСБП фигурирует в качестве самостоятельной единицы. Ранее из СНБ были выведены Национальная гвардия, ряд силовых подразделений специального назначения.

 

 

Наша Служба и опасна, и вредна?


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 586     9 февраля 2018


Пересечения по теме
  • Все целы и всё цело 18 сентября 2010 в рубрике Факт
  • Детишкам на золотишко 12 февраля 2015 в рубрике Факт
  • Слова сочувствия 12 июля 2011 в рубрике Факт
  • По горящим следам 14 декабря 2009 в рубрике Факт
  • От имени народа США… 26 августа 2011 в рубрике Факт
  • Туда – дуй, а оттуда… одни обещания 17 мая 2006 в рубрике Факт
  • Почему Узбекистан обходят инвесторы 30 мая 2017 в рубрике Факт
  • От узбекского Информбюро 2 сентября 2016 в рубрике Факт
  • Коронация состоялась 10 апреля 2015 в рубрике Факт
  • Авиатор не успел застрелиться 17 августа 2007 в рубрике Факт
  • В БФК утонули банкира 2 ноября 2015 в рубрике Факт
  • Почти очко 7 августа 2010 в рубрике Факт
  • Олимпийский огонь от узбекского солнца 21 июня 2007 в рубрике Факт
  • Полчаса в изоляции 16 января 2014 в рубрике Факт
  • На три грамоты больше 1 апреля 2011 в рубрике Факт


    •
     
    Архив новостей
    «    Февраль 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. Наша Служба и опасна, и вредна?
      9 февраля 2018 в рубрике Факт
    2. Два кило в одни руки
      8 февраля 2018 в рубрике Экономика
    3. До гробовой доски
      6 февраля 2018 в рубрике Мнение
    4. Посадили на привлечение
      6 февраля 2018 в рубрике Назначения
    5. Куда нам до неё – она была в Париже
      6 февраля 2018 в рубрике Лица
    6. Попрёт народ
      4 февраля 2018 в рубрике Факт
    7. Журналистов взволновала Каталония
      3 февраля 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    8. Повод для реагирования
      3 февраля 2018 в рубрике Экономика
    9. Последний день - он трудный самый
      2 февраля 2018 в рубрике Лица
    10. Кто спас AIBA от банкротства
      2 февраля 2018 в рубрике Факт
    11. Те же в штатском
      1 февраля 2018 в рубрике Назначения
    12. Смещение совпало с землетрясением
      31 января 2018 в рубрике Назначения
    13. Хорошо тряхануло
      31 января 2018 в рубрике Бывает...
    14. Мавзолей к юбилею
      31 января 2018 в рубрике Факт
    15. Вагон столыпинский - кругом решёточки
      30 января 2018 в рубрике Факт
    16. Нагадил внучек дедушке
      30 января 2018 в рубрике Бывает...
    17. Не всё то, что сверху - от Бога
      29 января 2018 в рубрике Дата
    18. Возвращение в большой спорт
      27 января 2018 в рубрике Лица
    19. Отказ от привязного содержания
      27 января 2018 в рубрике Резонанс
    20. Ловись, ловись, мардикёр
      27 января 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    21. Путешествие без происшествий
      24 января 2018 в рубрике Ситуация
    22. Отмена запрета: мысли навскидку
      23 января 2018 в рубрике Ракурс
    23. Рождённый ползать лишён штурвала
      23 января 2018 в рубрике Назначения
    24. И сыты, и безмерно счастливы
      20 января 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    25. Сколько надо для полного счастья?
      19 января 2018 в рубрике Ракурс
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Рождённый ползать лишён штурвала  (7950 просмотров)
      23 января 2018 с сайта Назначения
    2. Письмо «американского шпиона»  (7829 просмотров)
      11 января 2018 с сайта Право
    3. Один на десять тысяч  (7401 просмотров)
      18 января 2018 с сайта Резонанс
    4. От Чирчика до британских морей  (7050 просмотров)
      11 января 2018 с сайта Факт
    5. Нагадил внучек дедушке  (6531 просмотров)
      30 января 2018 с сайта Бывает...
    6. Держим дистанцию  (6481 просмотров)
      18 января 2018 с сайта Лица
    7. Те же в штатском  (6240 просмотров)
      1 февраля 2018 с сайта Назначения
    8. Турецкий пасьянс  (6111 просмотров)
      15 января 2018 с сайта Право
    9. Трусы надеть или крест снять?..  (5915 просмотров)
      10 января 2018 с сайта Взгляд непостороннего
    10. Отмена запрета: мысли навскидку  (5825 просмотров)
      23 января 2018 с сайта Ракурс
    11. Сколько надо для полного счастья?  (5752 просмотров)
      19 января 2018 с сайта Ракурс
    12. Бензин будут «бодяжить»  (5600 просмотров)
      10 января 2018 с сайта Ракурс
    13. Лёд тронулся...  (5111 просмотров)
      13 января 2018 с сайта Ракурс
    14. Возвращение в большой спорт  (4916 просмотров)
      27 января 2018 с сайта Лица
    15. Смещение совпало с землетрясением  (4879 просмотров)
      31 января 2018 с сайта Назначения
    16. Нотная грамота  (4807 просмотров)
      16 января 2018 с сайта Ситуация
    17. Моя хата с краю  (4789 просмотров)
      10 января 2018 с сайта Факт
    18. Не всё то, что сверху - от Бога  (4641 просмотров)
      29 января 2018 с сайта Дата
    19. Отказ от привязного содержания  (4148 просмотров)
      27 января 2018 с сайта Резонанс
    20. Вагон столыпинский - кругом решёточки  (4084 просмотров)
      30 января 2018 с сайта Факт
    21. Кто спас AIBA от банкротства  (4071 просмотров)
      2 февраля 2018 с сайта Факт
    22. Трагедия на дороге  (4058 просмотров)
      18 января 2018 с сайта Факт
    23. ООН и приоритеты  (3925 просмотров)
      13 января 2018 с сайта Политика
    24. Повод для реагирования  (3877 просмотров)
      3 февраля 2018 с сайта Экономика
    25. Путешествие без происшествий  (3839 просмотров)
      24 января 2018 с сайта Ситуация
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства