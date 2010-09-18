Наша Служба и опасна, и вредна?

По информации из приватных источников, Служба безопасности президента (СБП) выведена из структуры Службы национальной безопасности (СНБ) и преобразована в самостоятельное подразделение – Государственную службу безопасности президента (ГСБП) с прямым подчинением главе государства. Косвенно эта информация подтверждена указом президента Узбекистана от 7 февраля «О мерах по дальнейшему совершенствованию социальной защиты пенсионеров Вооруженных сил Республики Узбекистан», в котором ГСБП фигурирует в качестве самостоятельной единицы. Ранее из СНБ были выведены Национальная гвардия, ряд силовых подразделений специального назначения.