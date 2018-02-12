Выемка генерала

По информации из конфиденциальных источников, в Государственный налоговый комитет Узбекистана (ГНК) десантированы следователи прокуратуры. Первоначально десант состоял из 30 человек, но затем был усилен до 65 сотрудников.
В головном офисе уже произведена частичная выемка документов, которые складированы и опечатаны в отдельной комнате. Цель прокуроров – выявление преступных схем при проведении налоговых проверок, используемых сотрудниками ГНК в отношении субъектов предпринимательства, а также вероятность получения ими взяток с последующей передачей председателю комитета или его заместителям. Предварительная сумма нанесённого подобной деятельностью ущерба, утверждают источники, уже оценивается в десятки миллионов долларов США, однако по ходу расследования она может увеличится кратно.
Аналогичная проверка, по сообщению информированных лиц, проходит и в Государственном таможенном комитете (ГТК).
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