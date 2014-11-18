Не каждый Феликс железный

По информации осведомленных источников, сотрудники подразделений центрального аппарата Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана поэтапно освобождают комплекс зданий, со времён СССР находящийся в самом сердце столицы республики - в сотне метров от площади Мустакиллик, ранее носившей имя вождя мирового пролетариата. Новое здание головного офиса Службы, сданное в эксплуатацию к Дню защитника Родины, расположено вдали от центра, за пределами видимости с основных городских магистралей.

Источники полагают, что освобождаемый СНБ комплекс с закрытым периметром, камерами временного содержания и внутренним тюремным двором, может быть передан Национальной гвардии, командный состав которой укомплектован сотрудниками МВД.

Заметим, что еще в начале семидесятых годов прошлого столетия в одном из зданий прямоугольного периметра располагалась центральная поликлиника МВД, а в другом - административный аппарат республиканской Госавтоинспекции (ГАИ) МВД Узбекской ССР. Увеличение численного состава центрального аппарата КГБ при Совете Министров Узбекской ССР, равно занимаемой им площади, последовали позже.