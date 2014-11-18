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Не каждый Феликс железный

По информации осведомленных источников, сотрудники подразделений центрального аппарата Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана поэтапно освобождают комплекс зданий, со времён СССР находящийся в самом сердце столицы республики - в сотне метров от площади Мустакиллик, ранее носившей имя вождя мирового пролетариата. Новое здание головного офиса Службы, сданное в эксплуатацию к Дню защитника Родины, расположено вдали от центра, за пределами видимости с основных городских магистралей.

Источники полагают, что освобождаемый СНБ комплекс с закрытым периметром, камерами временного содержания и внутренним тюремным двором, может быть передан Национальной гвардии, командный состав которой укомплектован сотрудниками МВД.

Заметим, что еще в начале семидесятых годов прошлого столетия в одном из зданий прямоугольного периметра располагалась центральная поликлиника МВД, а в другом - административный аппарат республиканской Госавтоинспекции (ГАИ) МВД Узбекской ССР. Увеличение численного состава центрального аппарата КГБ при Совете Министров Узбекской ССР, равно занимаемой им площади, последовали позже.

 

 

Не каждый Феликс железный


Соб. инф.



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Просмотров: 687     13 февраля 2018


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