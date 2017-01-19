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Армия внутренних дел

13 февраля командующим войсками Ташкентского военного округа назначен Баходыр Курбанов, до настоящего момента возглавлявший ГУВД столицы Узбекистана. Его кресло занял Рустам Джураев – кадровый сотрудник МВД, менее года возглавлявший Министерство по чрезвычайным ситуациям. О назначениях сообщило информационное издание Gazeta.uz.

Отметим, что усиление оборонного ведомства Узбекистана выходцами из органов внутренних дел началось после назначения военным министром разносторонне одаренного генерала МВД Абдусалома Азизова, в период процветания компании Zeromax GmbH возглавлявшего НХК «Узбекнефтегаз». Злые языки язвительно замечают, что если усиление командного состава Министерства обороны милицейскими кадрами продолжится теми же темпами, Узбекистан станет первым государством на планете с армией внутренних дел.

 

 

Армия внутренних дел


Соб. инф.



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Просмотров: 701     14 февраля 2018


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