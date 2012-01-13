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Уход «серого кардинала»

13 февраля освобожден от должности заместитель председателя Центробанка Узбекистана Алишер Акмалов, занимавший эту должность с 1994 года.

Выходца из спецслужб и свата бывшего министра экономики Галины Саидовой, за глаза называли «серым кардиналом», с которым был вынужден считаться покойный ныне председатель ЦБ Файзулла Мулладжанов. Дети этих высокопоставленных чиновников республики не связывали свою жизнь с Узбекистаном и давно перебрались в Великобританию. На какие деньги – вопрос, достойный дополнительного исследования.

Уход «серого кардинала»



Соб. инф.



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Просмотров: 963     14 февраля 2018


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