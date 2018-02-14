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Устранение дискриминации

Министерство юстиции разработало проект изменений в нормативные документы, регулирующие покупку жилья в Ташкенте гражданами Узбекистана, не имеющими столичной прописки. Внесенные изменения устраняют дискриминацию в отношении жителей регионов в части уплаты госпошлины за нотариальное удостоверение договоров купли-продажи, мены, ренты, уступки недвижимого имущества, а также допускает покупку жилья на вторичном рынке.

Условия приобретения недвижимого имущества в Ташкенте и Ташкентской области иностранцами и лицами без гражданства, получившими вид на жительство, согласно проекту, остаются прежними. Им разрешено  приобретать недвижимость стоимостью не менее 600 миллионов сумов, но только по безналичному расчету и с оплатой госпошлины в размере 10 процентов  от суммы договора.

Отметим, что либерализация нормативов, регулирующих приток иногородних в столицу на легальной основе, уже привела к росту цен на жильё в Ташкенте. Пока в пределах 1-2 процентов. Аналитики уверены, что это не предел, и прогнозируют рост стоимости жилья на 10 процентов, причем только в течение 2018 года. 

Устранение дискриминации


Соб. инф.



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Просмотров: 649     14 февраля 2018



 
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